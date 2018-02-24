Çin’in yükselen markalarından biri olan Huawei için yeni dönem başlıyor. Amiral gemisi akıllı telefon serilerini bu yıl içinde yenileyecek olan markanın, yeni akıllı telefonlarıyla beraber Samsung ile Apple yarışında daha iyi yer edineceği düşünülüyor. Sürekli özellikleri konusunda iddiaları ortaya çıkan ve son olarak TENAA üzerinden görüntüleri yayınlandığı belirtilen akıllı telefonların, şimdi ise çıkış tarihi konusunda bilgiler geldi. Aslında telefonların ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgiler gelmişti ancak marka resmi olarak bu bilgileri doğrulamamıştı. Bugün yapılan açıklama sonrasında ise Huawei P20 modellerinin ne zaman tanıtılacağı resmi olarak duyuruldu.

Huawei P20 Geliyor

MWC 2018 etkinliğinde özellikler orta sınıf farklı modeller tanıtacak olan markanın, etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi modellerini ise tanıtmayacağı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Huawei P20 akıllı telefonları etkinliğin sonrasında tanıtılacak. Daha önce paylaşılan iddialarda yer aldığı gibi yeni modelin 27 Mart tarihinde tanıtıldığını göreceğiz.

Yeni akıllı telefonların resmi açıklamaya göre 27 Mart tarihinde tanıtıldığını görmek mümkün olacak. Bunun dışında yeni akıllı telefonların, satışa çıkacağı tarihin ne zaman olacağı konusunda da bilgiler elde edilmiş değil. Yeni akıllı telefonların muhtemelen tanıtımdan birkaç ay sonra satışa çıkması bekleniyor. Tanıtım sırasında bu konu hakkında da daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır.

MWC 2018 etkinliğinin de Huawei için pas geçilmeyeceğini hatırlatalım. Muhtemelen daha fazla dikkat çekmek ve kullanıcıların ilgisini tek bir noktaya odaklamak için Huawei P20 amiral gemisi etkinliğin sonrasında bir tarihte tanıtılacak.

Fakat bunun dışında orta segment modellerin yine MWC 2018 etkinliğinde görücüye çıkması bekleniyor. Yeni modellerin özellikleri konusunda etkinlikte daha fazla detay öğreneceğiz. Sitemizde de bu konuda tanıtımları takip edebilirsiniz. Yeni modellerin özelliklerini aktaracağız.