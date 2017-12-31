Huawei P20, P20 Plus ve P20 Pro Tasarımları Sızdırıldı! 3 Arka Kamera!

Huawei‘nin 2018 yılında piyasaya sürmesi beklenen Huawei P20, P20 Plus ve P20 Pro tasarımları sızdırıldı. Son üç yılda Huawei P8, P9 ve P10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sundu. Bu yüzden şirketin bir P11 ailesi sunmasını bekliyorduk. Ancak bu olmayabilir. Çin’den gelen bazı sızdırılmış görüntülere göre, Huawei’nin yeni nesil P-serisi cihazları P20 olarak adlandırılmış gibi görünüyor.

Sözü edilen resimler üç yeni Huawei P20 akıllı telefonun – P20, P20 Plus ve bir P20 Pro – genel tasarımını ortaya koyduğu çizimleri gösteriyor. Görünüşe göre, üç cihaz da 3 arka kamera sunacak. Geçmiş bir habere göre Huawei‘nin yaklaşmakta olan üçlü arka kamerasının 40 megapiksel çözünürlüğü ve “5x hybrid zoom” özellikleri var.

Huawei P20 ve P20 Plus‘ın ön kısmındaki parmak izi tarayıcıları olacağı tahmin ediliyor. Arka kısmında (P20’de yatay olarak ve P20 Plus’da dikey olarak) asimetrik konumlandırılmış 3 benzer kamera ile gelecek gibi görünüyor. Muhtemelen bu iki cihazın boyutları farklı olacaktır.

Huawei P20 Pro‘ya gelince ekran-gövde oranı daha yüksek, iPhone X‘deki gibi bir çentik ve arkasında merkezi üçlü kameranın altında bir parmak izi tarayıcısı var.

P20 Pro‘nun yeni ve biraz daha güçlü bir Kirin 975 işlemciye sahip olması düşünülürken, P20 ve P20 Plus‘ın Kirin 970 işlemcileri zaten duyurulmuş olan Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro gibi çalıştırılacağı söyleniyor. Üç yeni cihazın da 6 GB RAM ve en az 64 GB depolama alanı sunması diğer beklentiler arasında yerini alıyor.

Huawei P20 serisini MWC 2018‘de (26 Şubat – 1 Mart) açıklayabilir. Şirketin bizim için ne ortaya çıkardığını tam anlamıyla görmek için sabırsızlanıyoruz. O zamana kadar bilgilerin özgünlüğünü doğrulamanın hiçbir yolu bulunmadığından bu yazıdakilerin yalnızca sızıntı/dedikodu olarak alınması gerektiğini unutmamalıyız.