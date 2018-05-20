Amiral gemisi akıllı telefon savaşına Huawei P20 akıllı telefon modelleriyle devam eden Huawei, şu an için en lüks amiral gemisi modellerinden biri olarak Huawei P20 Pro serisini satışa sunmuştu. 3 arka kamera kullanan Huawei P20 Pro akıllı telefonlarının, sadece kamera kısmında bile önemli bir fark oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Yeni modelin artıları saymakla bitmeyecek cinsten ancak merak edilen önemli detaylarda yok değil. Bu noktada en çok merak edilen konulardan birisi de yeni akıllı telefonların iç aksamı. Bilindiği gibi bazı YouTube kanallarında telefonların ne kadar kolay tamir edilebilir olduğunu anlamak için parçalama testleri yapılıyor. Bu testler Huawei P20 Pro modeli içinde yapıldı. Sonuçlar ise şaşırtıcı.

Huawei P20 Pro Ne Kadar Kolay Açılabiliyor?

Değişebilir pillere sahip olan akıllı telefonlardan sonra dahili pil kullanan akıllı telefonlar tamir konusunda bir hayli sıkıntı yaratmaya başladı. Huawei P20 Pro modeli de bu seriler arasında yer alıyor. Yeni akıllı telefonun modelinde de dahili pil kullanıldığını biliyoruz. Üstelik bu modelde 4000 mAh değerinde oldukça geniş bir pil kullanılıyor.

Haliyle bu modelin ne kadar sökülebilir olduğu da merak konusu. Yapılan teste baktığımız zaman Huawei P20 Pro modelinin şaşırtıcı şekilde kolay söküldüğü görülüyor. Telefonun kısa süre ısıtılmasının ardından arka kapağın kolayca çıkarıldığı görülüyor. Arka kapağın çıkarılmasının ardından ise birkaç vidanın sökülmesi yeterli oluyor. Vidaların sökülmesi sayesinde iç panele kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Bu kısımda 3 kameranın lenslerine de kolayca ulaşmak mümkün oluyor. Kısacası kolay sökülen bir dış tabaka bulunduğunu görebiliyoruz. Fakat aynı durum pil için geçerli değil. Zaten pil 4000 mAh değerinde ve oldukça geniş.

Pilin yanında yer alan yapıştırıcıları ısıtarak açmak ise pek olası gibi gözükmüyor. Huawei P20 Pro modelinin parçalara ayrılması kısmında en büyük sorunun pil kısmı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Fakat yine de diğer modellere göre daha rahat sökülebilen bir telefonun söz konusu olduğunu da ekleyelim.