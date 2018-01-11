Huawei P20 modelleri piyasaya henüz çıkmasa da benchmark testleri ile ekran boyutları hakkında bilgiye sahip olduk. P10 Plus ve Mate 10 modeleri QHD çözünürlüklü ekranlara sahiplerdi. Huawei P20 ise bizlere şirketin henüz 1080p sektöründe geride kalmadığını işaret ediyor.

P20 çeşitlerinden biri olan EML-AL00’da kaydedilen bir HTML uyumluluk kriterine göre telefonda 1.080×2.244 piksel çözünürlük olacak. Bu 18.7:9 en-boy oranlı ekran demektir. Böylece Samsung‘lardan biraz daha geniş ancak iPhone X‘in ekranı kadar geniş olmayacağını anlıyoruz.

Not: Çözünürlük mobil tarayıcıların çalışma şekli nedeniyle raporlarda gerçek çözünürlüğün üçte biri olarak gösterilir.

Web testi Huawei P20 modellerinden birinde 18.7:9 ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Web sitelerinin henüz algılayabileceği bir yol bulunmamasına rağmen bu ilave genişlik bir çentik için ayrılıyor. Bize sorarsanız pek harika bir gelişme değil doğrusu.

Her neyse Huawei P20 modeli bu testlerde Android 8.0 Oreo‘yu çalıştırdı. Burada sürpriz yaşamadık çünkü Huawei Google dışı telefonlar arasında lider olarak sonucunu eline aldı.