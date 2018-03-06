Huawei P20 Tanıtım Görüntüleri Ortaya Çıktı: AI Destekli Üçlü Kamera!

Bugün resmi olan tanıtım posterleri Huawei P20 serisinde üçlü kamera kurulumunu bizlere gösterdi. AI desteği de gözlerden kaçmadı. Etiket olarak “AI ile daha fazlasını görün” belirlendi.

P20‘nin önceki sızan görüntüleri bizlere sadece iki kamera gösteriyordu. Bu yüzden üç kamera ayarı sadece Pro model için ayrılmış da olabilir. Üçüncü kameranın ayrı bir “konum” üzerinde olması biraz garip geldi. Ama belki de bunun için iyi bir nedenleri vardır bunu da 27 Mart’ta öğreneceğiz.

Telefondaki çentik hala tartışmalı bir konu olarak gizemini koruyor. Bu modelde olacağı iddia edilen çentik son zamanlarda gördüğümüz daha küçük çentiklerden bir tanesine benzeyeceği düşünülüyor. Büyük ihtimalle başka bir AI özelliği de bu modelde bulunacak. Bizim tahminimiz şirketin AI destekli kameraları sayesinde yüz tanıma özelliğiyle ekran kilidi açılabilecek.

AI Desteği Nedir? Ne İşe Yarar?

Son zamanlarda AI desteğine oldukça önem veren firmalara Huawei de böylece katılmış oldu. AI yani yapay zeka desteği ile akıllı telefonlar artık gerçekten çok daha akıllı işler yapıyorlar. Yüz tanıma ile ekran kilidi açmak bunlardan en basiti. Samsung‘un AI sayesinde sunduğu Bixby, Samsung S9 ile birlikte çok beğenilmişti. Ayrıca iPhone X ile başlayan Animoji çılgınlığı da AI desteğinin bir ürünü olarak karşımıza çıkmıştı. Bakalım Huawei yeni modeli P20‘de yalnızca ekran kilidini açmak için mi AI desteğini kullanacak. Yoksa bir Animoji rakibi de Huawei‘den mi gelecek? Merakla bekliyoruz.