Huawei P20 Tanıtım Videosu Yayınlandı: İşte Merak Edilen Üçlü Kamera!

Huawei‘nin Leica modellerine özenmediğini görmek çok güzel. Huawei P20 modeli ile çift kamera kurulumu yerine üçlü kamera kurulumunu benimsedi. Şunu tekrar hatırlatalım ki Huawei’nin P20 telefonlarının pazarlama kampanyasının tamamı bu üçlü kamera üzerine hazırlandı.

İşte en son ortaya çıkan teaser video:

A match made in heaven. Putting professional photography within your grasp. #SeeMooore #HuaweiP20 pic.twitter.com/jSlCwuXhim — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 6, 2018

Dün yapılan sızdırılmış görüntüler tanıtımına ters düşen üçlü kamera ayarının yatay olduğuna dikkat edin. Teaser videosu kameranın en son trend olan AI özelliklerine sahip olduğunu da doğruladı.

Huawei, bu tanıtım için Leica markasını kullanmasa da şirket “profesyonel fotoğrafçılık” üzerine oldukça fazla vurgu yapmış. Işıkların izlediği anahat Leica S-System gibi görünüyor.

Huawei P20 Çıkış Tarihi

Üçlü kamera kurulumu ile Huawei P20‘nin 27 Mart‘ta tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkacak olan yeni model önce Asya ülkelerinde satışta olacak daha sonra batıya doğru yol alacaktır. Avrupa fiyatı hakkında henüz bir bilgi yer almasa da pek orta-sınıf telefon olmadığı için Türkiye fiyatının 3000TL üzeri olmasını bekliyoruz. Bu her ne kadar yalnızca bizim tahminimiz olsa da özelliklerinden dolayı ortaya çıkabilecek fiyat takdir edersiniz ki en az bu kadar olacaktır.