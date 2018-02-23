Huawei P20 TENAA Kayıtlarında Görüldü

Huawei P20 Paris’te bir etkinlikte 27 Mart’ta gelecek. Ancak TENAA sayesinde telefonun ilk görüntülerini bir ay erken görebildik. Kod adı EML-TL00 olan telefon Çin web sitesinde dört tarafını gösteren şekilde ortaya çıktı. Arkadaki dikey konumlanan çift kamera kurulumu ve selfie kamerası için önde başka bir çift kurulum olacağı artık kesinleşti.

Üç lensli bir kamera ile ilgili söylentiler duysak da, dikey kurulum aslında lazer otofokus ve çift LED flaştan oluşuyor. Huawei‘nin diğer cihazlarında olduğu gibi aynı tasarım çizgisini takip ettiği görülüyor.

Ön panelde iki kamera merceği açıkça görülüyor ve ortada birbirine yakın duruyorlar. Bu nedenle bir çentik hala oldukça büyük bir tartışma noktası olarak geçerliliğini koruyor diyebiliriz. Parmak izi tarayıcısı önceki Huawei P10‘da olduğu gibi ekranın altında kalacağını fotoğraflardan anlayabiliyoruz. Ses yükseltici ve güç düğmesindeki anahtarlar özel dokusu ile birlikte eski konumlarını koruyorlar.

Geçtiğimiz günlerde gerçek fotoğraflarını sizlere sunduğumuz Huawei P20‘nin TENAA kayıtları ile doğrulamasını yapmış olduk diyebiliriz. Cihazın tasarımındaki çentik belirsizliği hala gizemini korusa da oldukça şık bir tasarım olduğunu düşünüyoruz.