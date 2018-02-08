Huawei P20 ve P20 Plus akıllı telefonlarının tanıtımı için çok kısa bir süre kaldı. Yeni amiral gemisi akıllı telefonların, tanıtımına çok kısa bir süre kalması yeni modellerin özellikleri konusunda daha fazla detayın paylaşılmasına neden oldu.

Diğer tüm sistem özellikleri bir yana Huawei P20 ve P20 Plus modellerinin en çok kamera teknolojisi konuşuldu. Bu modellerde yer alacak kameraların bir ilke imza atacağı ve 3 kameralı bir akıllı telefon sunulacağı söz ediliyordu. Son olarak paylaşılan davetiyeler bu iddiaları doğrulamış oldu.

Huawei P20 ve P20 Plus 3 Kamera İle Geliyor

Tanıtım etkinliği için paylaşılan davetiyelere göre Huawei P20 ve P20 Plus akıllı telefonlarının 3 kamera kullandığı görülüyor. Bunu doğrudan açıklamayan marka, bu konuda önemli ipuçları veriyor. Telefonların arka yüzeyinde 3 kamera kullanılacağı, yan yana olarak sıralanmış halkalarla beraber lanse edilmiş gibi gözüküyor. Davetiye görsellerine baktığımız zaman, sıralı olarak dizilmiş 3 dairenin bu kameraları işaret ettiği düşünülüyor.

İlk olan kısım, şimdiye kadar paylaşılan görsellerde de benzeri bir kamera yerleşiminin söz ediliyor olması. Paylaşılan davetiyelerde de aynı durumun öne çıkıyor olması, Huawei’nin bekleneni vereceğini gösteriyor. Tabii ki paylaşımda kamera yerleşiminin nasıl olacağı konusunda bir ipucu yok. Sadece yan yana sıralı bir görsel var. Dikey ya da yatay konumlandırma konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Resmi olmayan bilgilere bakacak olursak, 3 kamera üst düzey özellikler sahip olacak. 40 MP çözünürlük değeri bulunacak olan kameraların, 5X hibrit zoom sunması ve Leica imzalı teknolojilerle donatılması söz konusu. Tüm bunlar gerçekleştirilecek olursa, Huawei P20 ve P20 Plus akıllı telefonlarının kameraları tüm akıllı telefon teknolojileri içerisinde en çok ilgi çeken teknolojilerden biri olacak.

Şu an için markanın resmi açıklaması gelmiş değil, ancak davetiyelere göre tüm bu sistem özelliklerini de 27 Mart tarihinde yapılacak tanıtımla beraber göreceğiz. Yeni kamera özelliklerinin dışında bu serilerin işlemci ve RAM bellek kısmında da birçok yeniliğe adım atacağını göreceğiz. Tanıtım sonrasında Huawei P20 ve P20 Plus özelliklerinin detaylarını sitemizde bulabilirsiniz.