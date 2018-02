Bu aylar akıllı telefon modelleri için en hareketli aylar olarak geçiyor. Başta MWC 2018 etkinliği olmak üzere, birçok markanın bu dönemde yeni akıllı telefon modellerini tanıttığını görüyoruz. Ardı ardına markaların tanıtımı devam ederken, bir yandan da ileri de tanıtılacak olan akıllı telefon modellerinin özellikleri ve görselleri paylaşılmaya başlandı. Bu noktada amiral gemisi serilerinden biri olarak bildiğimiz Huawei P20 ve P20 Plus modelleri içinde bilgiler gelmeye başladı.

İlk olarak telefonların sahip olacağı sistem özellikleri konusunda paylaşımlar yapılmıştı. Hemen ardından yeni modellerin ne zaman tanıtıma çıkacağı konusunda bilgiler elde ettik. Şimdi ise Huawei P20 ve P20 Plus ikilisinin basın görselleri olduğu belirtilen görseller yayınlandı.

Huawei P20 ve P20 Plus Görsellerinde Yer Alan Detaylar

Huawei P20 ve P20 Plus akıllı telefonlarının olduğu belirtilen ve tanıtım görselleri olarak nitelendirilen yeni görseller, her iki model içinde çok önemli detayların ortaya çıkmasını sağladı. İlk akıllı telefon modelinde ekran kısmında biraz daha küçük bir model sunulacağı, diğer modelde ise biraz daha geniş bir ekran kullanılacağı konusunda bilgiler verildi. Her iki akıllı telefon modelinin de en ilginç kısmının ise çentik bölümü olduğu görülüyor.

Huawei P20 ve P20 Plus akıllı telefonlarında yer alan çentik bölümünün ise iPhone X akıllı telefonlarını yansıttığı görülüyor. Fakat her iki akıllı telefon modelinde de çentik bölümünün çok daha küçük tutulduğunu görmekteyiz. İki serinin de çentik bölümünde kamera ve bir de özel sensör bulunduğu görülüyor. Standart modelde home tuşunun bulunduğunu görmekteyiz. Diğer Plus serisinde ise tamamen ekran ve Huawei logosunun kullanıldığı görülüyor.

Her iki akıllı telefon modelinde de çok ince çerçevelerin kullanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Neredeyse tamamen çerçevesiz olan akıllı telefonların, tanıtımı sonrasında bu detayları görmek mümkün olacak. Tanıtımın ise 27 Mart tarihinde yapılacağını bir kez daha hatırlatalım. 27 Mart tarihinden sonra tüm bu detayları ve net tasarımları sitemizden paylaşacağız.