Huawei, akıllı telefonları için güncellemelerine devam ediyor. Markanın yeni modelleri için sunacağı yeni arayüz güncellemeleri bir yana, eski modeller için de güncellemeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Huawei P20 ve P20 Pro EMUI 9.1 güncellemesi için detaylar ortaya çıktı.

Çok kısa süre önce yapılan açıklama sonrasında, yeni modellerin güncelleme listesinde yer alacağı doğrulanmıştı. Doğrulamanın yapılmasının üzerinden sadece 1 hafta gibi bir süre geçmesiyle beraber P20 ve P20 Pro EMUI 9.1 güncellemesi duyuruldu.

Huawei P20 ve P20 Pro EMUI 9.1 Neler Sunuyor?

Eski amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan P20 ve P20 Pro serisi için gelen yeni arayüz güncellemesi, önemli yenilikleri de kullanıma almış oluyor. İlk olarak arayüz kısmında değişikliklerin karşımıza çıktığını belirtelim.

Arayüz simgeleri ve ikonlarıyla beraber yenilenmiş durumda. Bunun dışında EROFS dosya sisteminin de her iki model için de sunulduğunu ekleyelim. Yeni arayüz, uzun süredir dikkatleri üzerine çeken GPU Turbo 3.0 desteği konusunda da beklenen artıyı sunmuş durumda. Artık bu iki modelde de GPU Turbo 3.0 kullanımı mümkün olacak.

Güncellemenin tüm modellere verilmesi ise mümkün değil. Daha doğrusu tüm modeller için anında güncelleme sunulmayacak. Her zaman olduğu gibi P20 ve P20 Pro EMUI 9.1 güncellemesi de bölge bölge dağıtıma açıldı. Güncellemenin tamamlanması biraz zaman alacak.

En azından yaz sonuna kadar güncellemenin dağıtımına devam edilmesi bekleniyor. Temmuz ayı için yayınlanan yeni güvenlik yamalarıyla beraber gelen Huawei P20 ve P20 Pro EMUI 9.1 arayüzünün ülkemiz için de sırada dağıtımlar arasında gösterildiğini ekleyelim. Şimdilik dağıtımın ne zaman son bulacağına ilişkin kesin bir bilgi yok.