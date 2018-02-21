Huawei P20'nin Gerçek Fotoğrafları Sızdırıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Huawei, geçtiğimiz yıl akıllı telefon alanındaki başarısını yeni yılda Huawei P20 ile devam ettirmek istiyor. Göz alıcı ve heyecanlandıran özellikleri ile Huawei P20 herkesin merakla beklediği bir telefon haline geldi.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro hakkını verelim ki çok şık akıllı telefonlardı. Mate 10 Pro, 2017 yılın telefonu ödülünü bile kazandı. Huawei‘nin bir sonraki amiral gemisi bu eğilimi sürdürebilecekmiş gibi görünüyor. Gelecek ayın sonunda Paris’te piyasaya çıkacak olan Huawei P20‘nin erken bir prototipi olduğu iddia edilen fotoğraflarımız var. Huawei‘nin bu telefonda geleneksel tasarım dilinde bazı değişiklikler yapabileceği düşünülüyor.

Huawei P20 Özellikleri

Huawei daha çok çerçeveli tasarımlarla ilgilenen bir şirket oldu. Prototipin M1010 serisine benzer şekilde P10 modelinin üstünde ve altında çok daha küçük çerçeveleri var. Telefonun kenarlarında neredeyse hiç çerçeve bulunmuyor gibi görünüyor. Prototipin içi açılmadı, bu yüzden ekranın ne kadar geride kalacağı tamamen net değil.

Bu prototipin fiziksel bir ses düğmesi görünmüyor. Yalnız şöyle bir durum var ki; Huawei P20‘nin sağ tarafında bazı dokunmatik göstergeler bulunan bir güç düğmesi var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değiliz, ancak sanal bir ses tuşu gibi görünüyor. Ses düzeyini kontrol etmek için yukarı ve aşağı hızlıca kaydırabilme özelliği, fiziksel tuşların şu anki statüsü için ilginç bir değişiklik olabilir. Belki de bir devrim bile olabilir, bilemeyiz.

P20‘nin ayrıca P10‘dan daha yuvarlak kenarları var gibi görünüyor. Bu da tek elde kullanımı kesinlikle daha rahat hale getirecektir. Huawei‘nin tasarım dili için bu gayet hoş bir değişiklik olmuş diyebiliriz.

Bir başka büyük değişiklik ise hoparlör yerleşimi. Prototipin alt kısmında Huawei P10‘un tek hoparlöründen farklı olarak iki hoparlör var gibi gözüküyor. İkili hoparlöre sahip olup olmayacağı tamamen açık değil. Ancak kesinlikle alttaki başka bir hoparlörün ızgarası gibi duruyor. Huawei, simetrik tasarım için iki ızgarayla diğer OEM’leri takip etmiş gibi görünüyor. Daha fazla bilgi alana kadar kesin olarak bunları bilemeyeceğiz.

Huawei P20 hakkındaki daha yeni söylentilerden biri ise 3 kameraya sahip olabileceğidir. Bu prototip sadece iki kameraya sahip, ancak kaynağımız bize P20‘nin iki versiyonu olacağını söylüyor. Bu versiyonlardan birinde 3 kamera olacağı iddia ediliyor. Üçüncü kameranın ne için kullanılacağı henüz belli değil.

Huawei P20 Çıkış Tarihi

Huawei‘nin yeni amiral gemisi hakkında başka ayrıntı ya da somut bilgi yok. Ancak bu görüntüler bize önümüzdeki ay neler olacağı hakkında birçok bilgiyi verdi. Paris’teki lansmana daha bir ay olmasına rağmen önümüzdeki günlerde daha fazla kaçak olması muhtemel.

Huawei‘nin yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanal ses tuşları ve 3 kamera içeren bir telefon size heyecan verici geliyor mu? Görüşlerinizi bize bildirin!