Huawei’nin yaklaşan amiral gemisi serisi Huawei P30 modellerinin tanıtım tarihi belli oldu. Daha öncesinde sadece söylentilerden ibaret olan Mart ayı sonunda piyasaya sürüleceği, bugün şirket tarafından doğrulandı.

Huawei P30 serisi; P30, P30 Pro ve P30 Lite modellerine ev sahipliği yapacak. Resmi olarak da 26 Mart’ta Paris’te yapılacak bir açılış etkinliğinde duyurulacaklar. Bunu doğrulayan bir video tanıtım filmi, şirket tarafından yayınlandı.

Söylentilere göre, Huawei P30 ve P30 Pro modelleri su damlası çentikli ekranlar ile donatılmış olacak. P30 Pro’nun ekran koruyucusunun sızdırılmış bir görüntüsü de bu iddiayı onaylıyor.

Akıllı telefonun ekranıyla ilgili sızan görüntüler, çene boyutunun daha da inceltildiğini gösteriyor.

Bu da, şirketin parmak izi sensörünü barındıran Home tuşundan kurtulmaya karar verdiğini gösteriyor. Bunun yerine, şirket ekran içi parmak izi sensörlü bir OLED ekran seçti.

Önceki sızıntılar, yaklaşan Huawei P30, P30 Pro ve P30 Lite akıllı telefonların sırasıyla Vogue, Elle ve Marie Claire olarak kod adlara sahip olduğunu ortaya koydu.

Telefonun ekranı 2340 x 1080 piksel FullHD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor.

Ayrıca şirketin kendi EMUI özel arayüzü ile en yeni Android 9 Pie işletim sistemi önceden kurulmuş olarak gelecek.

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Akıllı telefonun tanıtım videosuna kaynağa tıklayarak ulaşabilirsiniz.