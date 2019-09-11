Huawei P30 EMUI 10 Güncelleme Tarihi Açıklandı

Android işletim sistemini kullanıp kullanmayacağı konusunda hala net bilgilerin ortaya çıkmadığı Huawei için zaman daralıyor. Markanın yeni akıllı telefonlarında Google servislerini de kullanamayacağı açıklandı. Buna karşın Huawei P30 EMUI 10 güncellemeleri de devam ediyor.

Android 10 tabanlı bir işletim sistemi sürümü olan EMUI 10 sürümünün son amiral gemisi akıllı telefonları için beta sürümünü yayınlandığı açıklanmıştı. Beta sürümünün yayınlanmasının ardından Huawei P30 serisi için kararlı sürümün ne zaman geleceği konusunda da ipuçları paylaşıldı. Açıklanan tarihe göre P30 EMUI 10 sürümü çok gecikmeyecek.

Huawei P30 EMUI 10 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Şu sıralar beta testlerinin devam ettiğini gördüğümüz Huawei P30 EMUI 10 güncellemesinin final sürümünün ne zaman geleceği konusunda da önemli detaylar söz konusu. IFA 2019 kapsamında paylaşılan yol haritasında ortaya çıkan bilgiler göre yeni güncelleme Kasım ayında gelecek.

Etkinlik takvimine baktığımız zaman ilk olarak Mate 30 modellerinin tanıtımının yapılacağını görüyoruz. 19 Eylül tarihinde Mate 30 modelleri için tanıtım yapılacağı net bir şekilde görülüyor. Huawei P30 için güncellemelerin ne zaman geleceği konusunda da bilgi veren takvim, güncellemeler için doğrudan Kasım ayını işaret etmekte.

Tabii ki bu amiral gemisi modeli için gösterilen tarih olarak dikkat çekmekte. Diğer modeller için güncellemelerin ne zaman geleceği konusunda kesin açıklamalar yok. Fakat beklentilere bakacak olursak telefonların 2020 yılında güncelleme alması bekleniyor.

Amiral gemisi dışında kalan akıllı telefon modellerinde güncellemeler 2020 yılı ikinci çeyreğinde dağıtıma açılacak gibi gözüküyor. Firma tarafından bu konuda yapılacak olan resmi açıklamaları takip ediyor olacağız. Güncellemeleri alacak olan tüm modellerin de kısa süre sonra açıklanması bekleniyor.