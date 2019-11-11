Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei P30 için EMUI 10 Yayınlandı
Akıllı Telefon

Huawei P30 için EMUI 10 Yayınlandı

Huawei P30 akıllı telefonları için Çin genelinde EMUI 10 sürümü yayınlandı. Yeni sürümün detayları ve artıları neler?

By İbrahim Kızılırmak

-

1
0
Huawei P30

Uzun bir süredir merakla beklenen EMUI 10 güncellemesi için beklenen haberler gelmeye başladı. İlk olarak beta sürümde yayınlanmaya başlayan yeni işletim sistemi sürümünün, eski amiral gemisi akıllı telefon modelleri için de beta olarak sunulduğunu görmüştük. Beklenen haber ise kısa süre önce geldi ve Huawei P30 modeli için EMUI 10 yayınlandı.

Huawei P30 için EMUI 10 Güncellemesi

Yeni işletim sistemi sürümünün güncellemesi için çalışmalar hızlandı. Huawei P30 amiral gemisi modelleri için sunulan güncelleme, telefonun EMUI 10.0.0.166 sürümünü kullanmasını sağlıyor. Tüm Android 10 özelliklerini ve özelleştirilmiş olan EMUI 10 artılarını sunacak olan yeni sürümün, şimdilik sadece Çin genelinde yayınlandığını görüyoruz.

Çin genelinde yayınlanan yeni sürümün en çok dikkat çeken kısmı ise boyutu. Öyle ki güncelleme 5 GB gibi oldukça iddialı bir boyutla beraber geliyor. 5 GB boyuta sahip olması, yeni serinin ne kadar detaylı olduğunu da göstermekte.

Sadece yeni özellikler değil, bunun yanında güvenlik yamalarını da sunan güncellemenin EMUI 9.1.0.126 sürümünü kullanan akıllı telefonlara geldiğini de ekleyelim. Yani telefonun mutlaka bu güncellemeyi almış olması gerekiyor ki yeni güncellemenin yüklenmesi sağlansın.

Huawei P30

Huawei P30 EMUI 10 güncellemesinin şu an için Çin genelinde dağıtıma başladığını tekrar hatırlatalım. Çin genelinde kullanılacak olan akıllı telefon modelleri için güncellemenin tamamlanması birkaç hafta sürecektir.

Tüm P30 serisine gelecek olan güncellemenin Çin dağıtımının tamamlanmasının ardından global sürümün de yayınlanması bekleniyor. Fakat global sürümde bazı farklılıklar sunulduğunu görmek mümkün olabilir.

Özellikle global sürümde Google servislerinin bulunacak olması boyutun biraz daha artmasına neden olacak. Global sürümle alakalı olarak yeni bir detay açıklanacak olursa, sitemizden paylaşım yapacağız. Şimdilik detaylar bu yönde.    

Önceki İçerikVivo S5 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei P30 için EMUI 10 Yayınlandı

Uzun bir süredir merakla beklenen EMUI 10 güncellemesi için beklenen haberler gelmeye başladı. İlk olarak beta sürümde yayınlanmaya başlayan yeni işletim sistemi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo S5 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Perşembe günü Vivo, Vivo S5 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Söylentilere göre seri, Vivo S5 ve Vivo S5 Pro olmak üzere iki akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S11 Serisi SAMOLED Ekranlarla Donatılabilir!

Samsung'un akıllı telefonları AMOLED ekran panelleriyle tanınıyor. Şirket yıllar boyunca Active-Matrix OLED ekranını büyük ölçüde geliştirdi. Şimdi ise şirket yaklaşmakta olan amiral...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 8.2 5G MWC 2020’de Tanıtılabilir!

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Snapdragon 735 yonga setine sahip olması beklenen Nokia 8.2 5G'nin, HMD Global'in bir sonraki ana telefonu...
Devamını Oku
İpucu

Film İndirme Siteleri 2019

2019 yılına geldik. Haliyle en yeni filmler, nefes kesen maceralar ve hayal gücünü zorlayan birçok yeni film bizleri bekliyor. Peki en sevdiğiniz filmi çevrim dışı...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.