Huawei P30 için EMUI 10 Yayınlandı

Uzun bir süredir merakla beklenen EMUI 10 güncellemesi için beklenen haberler gelmeye başladı. İlk olarak beta sürümde yayınlanmaya başlayan yeni işletim sistemi sürümünün, eski amiral gemisi akıllı telefon modelleri için de beta olarak sunulduğunu görmüştük. Beklenen haber ise kısa süre önce geldi ve Huawei P30 modeli için EMUI 10 yayınlandı.

Huawei P30 için EMUI 10 Güncellemesi

Yeni işletim sistemi sürümünün güncellemesi için çalışmalar hızlandı. Huawei P30 amiral gemisi modelleri için sunulan güncelleme, telefonun EMUI 10.0.0.166 sürümünü kullanmasını sağlıyor. Tüm Android 10 özelliklerini ve özelleştirilmiş olan EMUI 10 artılarını sunacak olan yeni sürümün, şimdilik sadece Çin genelinde yayınlandığını görüyoruz.

Çin genelinde yayınlanan yeni sürümün en çok dikkat çeken kısmı ise boyutu. Öyle ki güncelleme 5 GB gibi oldukça iddialı bir boyutla beraber geliyor. 5 GB boyuta sahip olması, yeni serinin ne kadar detaylı olduğunu da göstermekte.

Sadece yeni özellikler değil, bunun yanında güvenlik yamalarını da sunan güncellemenin EMUI 9.1.0.126 sürümünü kullanan akıllı telefonlara geldiğini de ekleyelim. Yani telefonun mutlaka bu güncellemeyi almış olması gerekiyor ki yeni güncellemenin yüklenmesi sağlansın.

Huawei P30 EMUI 10 güncellemesinin şu an için Çin genelinde dağıtıma başladığını tekrar hatırlatalım. Çin genelinde kullanılacak olan akıllı telefon modelleri için güncellemenin tamamlanması birkaç hafta sürecektir.

Tüm P30 serisine gelecek olan güncellemenin Çin dağıtımının tamamlanmasının ardından global sürümün de yayınlanması bekleniyor. Fakat global sürümde bazı farklılıklar sunulduğunu görmek mümkün olabilir.

Özellikle global sürümde Google servislerinin bulunacak olması boyutun biraz daha artmasına neden olacak. Global sürümle alakalı olarak yeni bir detay açıklanacak olursa, sitemizden paylaşım yapacağız. Şimdilik detaylar bu yönde.