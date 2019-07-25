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Huawei P30 için İndirim Müjdesi

Huawei P30 modeli için sevindirici bir haber geldi. Huawei P30 akıllı telefonlarının fiyatları değişti. Telefonun fiyatları için uygulanan indirim ne kadar?

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei P30

Şu sıralar akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşaması beklenen Huawei için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceği açıklanan bir yandan da ABD ile mücadelesine devam eden firmanın ülkemizde gündeme gelmesinin nedeni ise yeni akıllı telefonlarından biri için yaptığı kampanya oldu. Buna göre Huawei P30 akıllı telefonlarının fiyatlarında ciddi bir düşüş yapıldı.

Aslında Huawei P30 akıllı telefonları tanıtıldığı zaman en çok ilgi gören modellerden biri olmayı başarmıştı. Telefonların ABD kara liste açıklaması sonrasında da satışlarının düşmesi bekleniyordu. Fakat Huawei ülkemiz için yeni bir indirin kararı duyurdu.

Huawei P30 Fiyatları Değişti

Yapılan açıklama sonrasında Huawei P30 modelinin fiyatlarının değiştiği açıklandı. Firma tarafından yapılan açıklamada yeni akıllı telefonların fiyatlarında bir indirim söz konusu oldu. Buna göre yeni akıllı telefonların 5.699 TL olan satış fiyatının güncellemenin hemen sonrasında 4.999 TL gibi bir rakama indirildiği açıklandı.

Açıklamayla beraber yeni akıllı telefonların fiyatlarının da 700 TL civarında bir düşüş yaşadığını gördük. Fiyatlar kısmında yapılan bu değişiklikle beraber Huawei P30 satışlarının yeniden yükselmesi bekleniyor.

Huawei P30

Telefonların fiyatı için yapılan bu indirimin ne kadar süre boyunca geçerli olacağı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Muhtemelen indirim kararı sonrasında yeni modellere kadar bu fiyatla devam edilecek.

Yeni modellerin tanıtımından sonra fiyatların bir kez daha indirime gittiğini görmek de mümkün olabilir. Şimdilik firma tarafından bu konuda yapılmış resmi bir açıkla yok.

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