Huawei P30 Kamera Konusunda Devrim Yapacak!

Huawei P30 ve P30 Pro amiral gemisi telefonların, 26 Mart’ta Paris’te duyurulması planlanıyor. Önceki modeller olan Huawei P20 ve P20 Pro akıllı telefonlar gibi, söz konusu kamera ve fotoğrafçılık olduğunda, P30 serisinin ana satış noktası olacak.

Bugün, Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Richard, Weibo üzerinden yeni P30 serisi için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Video, P30 serisinin fotoğrafçılık konusunda yeni bir tarih yazacağını iddia ediyor.

Görüntü, telefonun ön tasarımını sergiliyor. P30 ve P30 Pro’nun su damlası tarzı çentik özellikli bir ekranla gelmesi bekleniyor olsa da, tanıtımlarda görünen telefon, ekran tasarımını açıkça göstermiyor. Telefonun yandan görünümü, çıkıntılı bir arka kamera modülü ile donatılmadığını ön plana çıkarıyor.

Huawei P30 Pro’nun 10x hibrit zoom yeteneği sunmak için bir periskop yapı kamerasıyla gelmesi bekleniyor. Huawei Global Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı, telefonun daha önce hiç görülmemiş bir devrimci kamera deneyimi sunacağını iddia etti.

P30 telefonun ayrıca periskop yapısı kamera olup olmayacağına dair resmi bir onay yoktur. Şu anda, Huawei P20 Pro, Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 Plus, DxOMark benchmarklarının 109 puanla ilk sıradalar. Şayet durum fotoğrafçılığa farklı bir boyut kazandırmak ise, o halde bu telefonları yerinden edebilecek güce sahip gibi duruyor.