Huawei akıllı telefonlarının kamera kısmında ne kadar öne çıkan modeller olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Rakiplerine karşı daha iddialı olan markanın, Leica ile yaptığı anlaşma sonrasında da bu konuda çok hızlı bir yükseliş elde ettiğini görüyoruz. Özellikle son Mate serisiyle beraber kamera konusunda iddiasını konuşturan markanın, şu sıralar ise Huawei P30 akıllı telefonları gündemde.

Yeni amiral gemisi serisinin ise diğer modellerde olduğu gibi kamera sistemleriyle öne çıkması bekleniyor. Hatta kamera konusunda ortaya atılan son iddialar ne kadar başarılı bir akıllı telefon göreceğimizin de kanıtı.

Huawei P30 Kamerası Nasıl Olacak?

Daha önce koruma kılıfı paylaşımları yapılan akıllı telefonların, kamera özellikleri de yine çok konuşulacak cinsten. Bu konuda daha önce de paylaşımlarıyla gündeme gelen Evan Blass tarafından yapılan son paylaşımla beraber Huawei P30 modelinde nasıl bir kamera kullanılacağı da netlik kazanmış oldu. Zaten beklenti iyi bir serinin geleceği yönündeydi ancak kamera konusunda paylaşılan son iddialar bunu daha da öne çıkardı.

Yine Leica lenslerini kullanacak olan Huawei P30 akıllı telefonları, 3 arka kamera kullanımına devam edecek. Samsung’un 4 arka kameralı akıllı telefonundan farklı olarak 3 arka kamera ile gelecek olan modelin, 40 MP değerinde bir ana kamerasının olacağı ve 24 MP değerinde de ikinci bir kameranın kullanılacağından söz ediliyor.

Hem 40 MP değerinde ana kamera hem de 24 MP değerinde ikinci kamera özelliklerinin diğer serilere göre çok daha farklı olacağı da iddialar arasında. Özellikle ana kamerada kayıpsız olarak 5x optik yaklaştırma sunulacağının söylenmesi de Huawei P30 modelinin iddiasını ortaya koymuş durumda. Üçüncü kameranın özellikleri için şu an net bir bilgi yok ancak yine derinlik efekti için kullanılacak bir kamera söz konusu olabilir.

Tüm bunların dışında ön kamera kısmında da yine 24 MP değerinde bir selfie kamerasının yer alacağı konusunda bilgiler ortaya çıktı. Fakat bu kameralarla ilgili olarak da kesin detaylar söz konusu değil.