Mevcut amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan Mate 20 serisiyle yoluna devam eden Huawei, önümüzdeki sene yeni bir amiral gemisiyle yoluna devam edecek. 2019 yılında markanın en iddialı akıllı telefonu olmasını beklediğimiz yeni akıllı telefon Huawei P30 serisi olacak.

P serisinin yeni üyesi olacak olan akıllı telefonun nasıl özelliklere sahip olacağı konusunda ise sürekli detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni modelin tasarımının netlik kazanmasını sağlayan yeni bir konsept videosu yayınlandı. Yeni konsept videosuyla beraber telefonların özellikleri konusunda da yeni bilgiler paylaşıldı.

Huawei P30 Nasıl Bir Model Olacak?

Yeni akıllı telefonların ilk olarak işlemci kısmında fark yaratacağı konusunda bilgiler veriliyor. Kirin 980 işlemcilerinin yerine bu modelde Kirin 985 işlemcileri bulunacak. Yeni işlemciler 6 GB veya 8 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı sunacak.

512 GB depolama alanıyla da fark yaratacak olan Huawei P30 modelinde kamera kısmında ise 4 arka kamera kullanılması bekleniyor. Muhtemelen Pro modelde 4 arka kamera olacak ancak ana modelde 3 arka kamera kullanılması da mümkün olabilir. Henüz bu konuda kesin bilgiler yok.

Huawei P30 hakkında bildiğimiz başka bir detay ise bu modelin yapay zeka destekli olacağı. Başta kamera konusunda bir iyileştirme yapılması ve yapay zekanın etkilerinin bu kısımda görülmesi bekleniyor. Fakat bunun dışında Kirin 985 işlemcileriyle beraber nasıl bir artı nokta sunulacağı ve işlem gücünde yapay zekanın etkisinin ne olacağı ise soru işareti.

7 nm işlemcilerin geldiği noktayı düşünecek olursak, Huawei P30 birçok sürprizi de beraberinde getirecek gibi duruyor. Telefonların tasarımsal açıdan değerlendirmesini ise size bırakalım. Konsept videosunda yer alan detaylar ne kadar gerçek olur bilinmez ama su damlası çentik alanı bulunan oldukça şık bir telefon modeli söz konusu.