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Huawei P30 Lite (2020) Tasarım Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei P30 Lite'nin 2020 versiyonuna dair tasarım özellikleri sızdırıldı...

Ayşen Sıla

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Huawei P30 Lite EMUI 10

Huawei, Huawei P20, P20 Pro ve P20 Lite akıllı telefonlarını 2018 yılının başında piyasaya sürdü. Bu yıl haziran ayında, Çinli üretici Huawei P20 Lite’ı (2020) orijinal P20 Lite’ın kardeşi olarak tanıttı. Yeni bilgiler, şirketin P30 serisi için aynı stratejiyi kullanacağını gösteriyor. Huawei P30, P30 Pro ve P30 Lite telefonları 2019’un başında resmileştirildi. MySmartPrice’ın yeni bir raporu, Çinli firmanın önümüzdeki yıl Huawei P30 Lite (2020) telefonunu piyasaya süreceğini ortaya koyuyor. Yayında akıllı telefonun fiyat ve renk çeşitlerini de açıkladı.

Huawei P30 Lite‘ın (2020) Avrupa pazarlarına 349 Euro’ya (2.293 TL) ulaşması bekleniyor. Akıllı telefonun kullanılabilirliği hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen, 2020’de ilk çıkacak olan telefonlardan biri olabilir.

Huawei P30 Lite‘de 6.15 inçlik su damlası çentik ekranı bulunuyor. IPS LCD ekran, 1080 x 2312 piksel çözünürlükte full HD + çözünürlük üretiyor. Kirin 710 yonga seti, 4GB / 6 GB RAM‘le birlikte akıllı telefonun kapağının altında bulunuyor. Telefon, 128 GB dahili depolama sunuyor. MicroSD kart eklemek için bir SIM yuvası var.

Huawei P30 Lite

P30 Lite farklı pazarlarda iki farklı modelde mevcut. Bir model 24 megapiksel selfie kamerası ve 48 megapiksel + 8 megapiksel (ultrawide) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü arka kameralarla birlikte geliyor. İkinci model 32 megapiksellik bir selfie kameraya sahip ve 24 megapiksel + 8 megapiksel (ultra genişlik) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü arka kamera bulunduruyor.

Huawei P30 Lite’de 18W hızlı şarj sağlayan 3.340mAh batarya mevcut. Arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip. EMUI 9.1 tabanlı Android 9 Pie OS, cihaza önceden yüklenmiş olarak geliyor. Telefon Peacock Blue, Midnight Black ve Pearl White gibi renk çeşitleriyle piyasaya sürülecek.

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