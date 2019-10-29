Huawei P30 Lite EMUI 10 Beta Güncellemesi Geldi

Android güncellemeleri alamayacağı ve Google servislerini kullanamayacağı söylenen Huawei, yeni akıllı telefon modellerinde Google servislerini kullanamamıştı. Son amiral gemisi akıllı telefon modelinde bu yönde bir karar ortaya çıkmıştı. Mate 30 akıllı telefonlarında Google servislerini kullanamayan markanın, Android güncellemelerini sunup sunmayacağı ise merak konusu olmuştu.

Neyse ki bu noktada sevindirici haberler gelmeye başladı. Öyle ki markanın ardı ardına güncellemeler sunmaya başladığını gördük. Son haber Huawei P30 Lite EMUI 10 güncellemesinden geldi. Kısa süre önce yeni bir sürüm sunan Huawei, bu kez Huawei P30 Lite EMUI 10 beta sürümünü yayınladı.

Huawei P30 Lite EMUI 10 Beta Sürümü Geldi

Yeni işletim sistemi sürümü güncellemesinin yayınlanması adına ilk adım olan beta sürümü yayınlanmış oldu. Huawei P30 Lite EMUI 10 beta güncellemesinin ilk olarak Avrupa bölgesinde yayınlandı. Kısa süre içerisinde Türkiye’de de kullanılması beklenen yeni sürümü kullanmak için ise beta kaydının yapılması gerekiyor.

Beta kaydının dışında kullanıcıların mutlaka Huawei P30 Lite EMUI 9.1.0.248 sürümünü yüklemiş olmaları lazım. Beta sürecinin ne kadar devam edeceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen güncellemenin final sürümünün yayınlanması için önümüzdeki yılı beklemek gerekecek.

Bu süreçte beta kaydını yapan kullanıcıların, yeni beta güncellemeleri almaya devam edeceğini de belirtelim. 5 ya da 6 beta sürümünün yayına alınması bekleniyor. Başta karanlık mod gibi yeniliklerin sunulacağı yeni arayüzle beraber gelecek tüm yenilikleri de bu beta sürecinde öğrenmek mümkün olacak.

P30 Lite EMUI 10 güncellemesinin bu model için son güncelleme olup olmadığını ise bilemiyoruz. Yani serinin Android güncellemelerini alıp almaması, Google ile Huawei arasındaki anlaşmaya bağlı olabilir. Her ne kadar eski modeller için güncelleme sorunu yaşanmayacağı söylense de Huawei farklı sürprizler yapabilir.