Huawei P30 Lite Fiyatı Belli Oldu

Huawei‘nin amiral gemisi modellerinin “lite” versiyonları premium modellerin önüne geçme eğilimindedir. Bu nedenle Polonyalı bir çevrimiçi perakendecide Huawei P30 lite tasarımını görmemize şaşırmıyoruz.

Sayfa oldukça kısır, sadece bir başlık “Huawei P30 lite 128GB Black” ve fiyatı yer alıyor, ancak son bölüm kendi başına yeterince ilginç.

Huawei P30 lite‘ın fiyatında artış yok. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde tanıtılan P20 Lite ve 2018 eylül ayında tanıtılan Mate 20 lite modelleri 370 € fiyat etiketine sahipti. Bu sitede yer alan fiyat bilgisi de bu şekilde. Burdan şunu çıkarabiliriz. Geçen yılki satına aldığımız fiyata P30 lite modelini alabiliriz. (tabii eylül ayındaki fiyatı baz almak daha doğru olur)

Çevrimiçi mağaza Huawei P30 lite özelliklerini onaylamamasına rağmen, TENAA ve önceki söylentilerden gelen bilgiler 6.15 inç 1080p + ekran, Kirin 710 yonga seti, 20 + 16 + 2MP üçlü kamera sistemi ve 3.240mAh pil ile 18W hızlı şarj özellikleri olduğunu biliyoruz.

Mate 20 lite ve P20 lite‘ın fiyatlarının düştüğünü unutmayın. Ülkemizde de P30 lite modeli de satışa sunulduğunda önceki versiyonlarının fiyatları düşecektir.

Huawei Türkiye Garantili Mate 20 Lite 64 GB versiyonunun 2.331 TL‘ye satın alınabildiğini unutmayın.