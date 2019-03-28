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Huawei P30 Lite Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Huawei P30 Lite tasarımı ve tüm özellik detayları ortaya çıktı. Huawei P30 Lite nasıl bir akıllı telefon olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei P30 Lite

Apple ve Samsung’un ardından, akıllı telefon dünyasının bir diğer büyük oyuncusu olan Huawei atağa geçti. Marka uzun bir süredir beklenen yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonlarının satışını gerçekleştirdi. İddialı özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çeken seri arasında öne çıkan modellerden birisi de Huawei P30 Lite akıllı telefonları oldu.

Huawei P30 Lite Tasarımı Nasıl?

Serinin uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak gösterilen Huawei P30 Lite akıllı telefonunun, daha önce satışa çıkarılmış Huawei Nova 4e modelinin global versiyonu olduğunu görüyoruz. Yani tasarım kısmında çok önemli bir değişiklik söz konusu değil.

Huawei P30 Lite

Daha önce gördüğümüz modelde olduğu gibi bu modelde de 3 arka kamera kullanılıyor. Üst üste sıralanmış olan kameraların yanında bir de parmak izi sensörlerinin bulunduğunu görüyoruz. Arka kısımda yer alan detaylar bu şekilde.

Ön tasarıma geçtiğimiz zaman ise yine su damlası çentik alanını görüyoruz. Oldukça küçük bir çentik alanına yer veren marka, geniş ekran tasarımı kullanıyor. Tam anlamıyla çerçevesiz bir ekranın söz konusu olmadığını da belirtelim.

Huawei P30 Lite Teknik Özellikler

Teknik kısımda da amiral gemisi serilerine yetişemeyen ancak aratmayan bir telefon var. Bu modelde Kirin 710 işlemcileri kullanılmış ve Kirin 710 işlemcileri sayesinde 2.2 GHz seviyesine kadar saat hızlarına ulaşılmış durumda.

Huawei P30 Lite

2.2 GHz saat hızının yanında güç tasarrufu odaklı 1.7 GHz saat hızında çalışan çekirdeklerde var. Grafik birimi kısmında ise ARM Mali G5 GPU tercihi yapılmış. Genel olarak orta segment bir telefon sunulmuş demek yanlış olmayacaktır.

RAM bellek kısmında da bunu görebiliyoruz. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı var. İki farklı RAM bellek miktarıyla beraber depolama alanı kısmında ise 128 GB seçeneği karşımıza çıkıyor.

Ekran Detayları

Ekran özellikleri, sınıfına göre oldukça iyi bir model söz konusu. Bu seride 6.15 inçlik bir ekran paneli var. Full HD+ çözünürlük değerinin kullanıldığı 6.15 inçlik ekran paneliyle beraber IPS LCD teknolojisine yer veriliyor. Yine bu konuda da başarılı çözümler sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Huawei P30 Lite

Kameralar Nasıl?

Kameralar kısmına geçelim. Bahsettiğimiz gibi bu telefonda da üç arka kamera kullanılıyor. Üst üste sıralı olan 3 arka kameraya yer veren akıllı telefon, 24 MP değerinde bir ana kamera ve 8 MP değerinde ultra geniş açılı kamerasıyla dikkat çekmekte.

Bunlara ek olarak 2 MP değerinde derinlik algısı özelliği bulunan kameralarda var. Ön kısımda da 32 MP değerinde özel bir selfie kamerası görüyoruz.

Fiyat

Ülkemizde de satışa çıkacak olan telefonun fiyatı konusunda da resmi bir açıklama geldi. 300 dolar fiyat açıklaması yapıldı ancak bu rakamın ülkemizde nasıl karşılık bulacağını bilemiyoruz.

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