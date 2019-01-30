Huawei P30 Lite Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı!

Kısa bir süre önce, MAR-AL00 model numarasına sahip yeni bir Huawei akıllı telefonu, Çin’in 3C yetkilisi tarafından onaylandı. Aynı telefonun farklı bir sürümü ise yakın zamanda, Avrasya Ekonomik Komisyonu(EEC) tarafından MAR-LX1M model numarası adı altında tespit edildi.

Resmiyeti henüz onaylanmamış bilgiler MAR-XXX model numarasına sahip akıllı telefonun, P30 serisinin bir üyesi olan Huawei P30 Lite telefonuna ait olacağını gösteriyor. P30 serisinde ki standart P30 ve P30 akıllı telefonları amiral gemisi akıllı telefon olacakken, Lite telefonu orta ölçekli bir telefon olarak gelecek.

Yeni modelin özelliklerine ilişkin bazı bilgiler ilk defa bugün ortaya çıktı. Buna ek olarakta Huawei P30 Lite modelinin Mart ayının sonunda piyasaya sürülecek olan P30 ve P30 Pro telefonlarından önce tanıtılatacağı tahmin ediliyor.

Kısa bir süre önce sızdırılan ekran paneli ve koruma kılıflarının görüntüleri özellikler açısından baz alınmıştır. Huawei P30 Lite modelinin su damlası çentikli ekran, arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcı ve üçlü dikey kamera kurulumuna sahip olacağı söylenebilir.

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Ancak Huawei P30 modelinin ekran içi parmak izi okuyuculu 6 inç OLED ekran ile gelmesi bekleniyor. P30 Lite ekranının boyutu neredeyse P30 modeli ile aynıdır. Bundan dolayı Lite sürümünün 6 inç özelliğine sahip olması olasıdır. FullHD+ çözünürlüğü destekleyen bir IPS LCD panel ile donatılacaktır.