Akıllı telefon dünyasının yeni liderlerinden biri olan Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefonları için hazırlıklarına devam ediyor. Katlanabilir akıllı telefonlarının tanıtımını çok kısa bir süre önce tanıtan markanın yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını da önümüzdeki günlerde tanıtmasını bekliyoruz. Yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri içerisinde dikkat çekecek olan serinin ise Huawei P30 Lite olduğunu göreceğiz.

Serinin uygun fiyatlı modeli olması beklenen yeni akıllı telefonların son olarak TENAA üzerinde ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. TENAA üzerinde ortaya çıktığını gördüğümüz akıllı telefonların tasarımlarının nasıl olduğuna bakalım.

Huawei P30 Lite Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların ekran tasarımını net bir şekilde göremiyoruz. Siyah panel nedeniyle görsellerde ekran panelleri çok net gözükmüyor olsa da beklenti çentikli ekran tasarımının geleceği yönünde. Çok daha mini bir tasarıma sahip olduğunu göreceğimiz çentik alanının dışında, tam ekran tasarımı görüyoruz. Çerçevesiz modellere yeni bir üye daha eklenmiş olacak. Bunun dışında telefonların arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise üçlü arka kamera dizilimini göreceğiz.

Üst üste sıralı olarak gelecek olan üçlü arka kameranın tek bir kamera alanı içerisinde olduğunu görmek mümkün olacak. Kamera alanının hemen altında ise flaş ışığının yer aldığını göreceğiz. Arka kısımda kameraların dışında parmak izi sensörleri öne çıkacak. Arka kamera kısmında teknik özelliklerin ne kadar başarılı olacağı ise başka bir tartışma konusu.

Genel olarak tasarım bu şekilde olacak. Bunun dışında teknik özelliklerinin de ortaya çıktığı bir akıllı telefondan söz ediyoruz. Buna göre yeni modelde 6.15 inçlik bir panel bulunacak. Geniş ekran panelleriyle beraber gelecek olan akıllı telefonların Kirin 710 işlemcilerinden güç alacağını da ekleyelim.

4 ile 6 GB RAM bellek miktarına sahip olacak olan akıllı telefonların Android 9 işletim sistemini kullandığını ve 3240 mAh değerinde de bir bataryaya sahip olduğunu göreceğiz. Şimdilik Huawei P30 Lite akıllı telefonları için ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Bu detayların dışında tanıtımın 26 Mart tarihinde olacağını bir kez daha hatırlatalım.