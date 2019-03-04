Huawei P30 Modelinin Yeni Görüntüsü Sızdırıldı!

Geçen hafta ortaya çıkan Huawei P30 Pro teknik çizimleri akıllı telefonun ön ve arka tasarımını kısmen ortaya çıkarmıştı. Bugün ise yeni amiral gemisinin ön panelinin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yeni görüntüler, P30 Pro’nun kavisli bir ekranla donatılacağına dair söylentileri desteliyor.

Söylentiye göre Huawei P30 Pro modelinde 6.5 inç OLED ekran bulunacak. Su damlası çentikli ekran tasarımı, telefonun etkileyici bir ekran-gövde oranı sunmasını sağlayacak. Aynı zamanda amiral gemisinin ekran içi parmak izi okuyucusu ile donatılacağı tahmin edilmektedir.

Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus akıllı telefonlarına ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünü yerleştirmiş olsa da, P30 ve P30 Pro’nun, optik bir biyometrik tanıma özelliği türü ile gelmesi bekleniyor.

Bunlara ek olarak P30 Pro modelinin ekranının fullHD+ çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranı geleceği tahmin ediliyor. Söz konusu fotoğraf çekme olduğunda P serisi Huawei telefonlarının en önemli kadrosunu oluşturmaktadır.

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Yaklaşan Huawei P30 Pro’nun Leica tasarımlı dörtlü kamera kurulumu gelmesi bekleniyor. Dört kameranın tam yapılandırması henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, dördüncü sensör olarak bir 3D ToF merceğine sahip olma olasılığı yüksek.