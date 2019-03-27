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Huawei P30, P20 Modelinden Çok Daha Hızlı Satıldı

By Selin Polat

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Huawei P30 Pro İncelemesi
Huawei P30 Pro vs Huawei P20 Pro

Yeni Huawei P30 ve P30 Pro satışa çıktı ve Çin’de zaten yeni rekorlar kırıyorlar. Tmall’ın verilerine göre, yeni nesil Huawei P30 serisi, P20 ailesinden 10 kat daha fazla sattı.

Geçen yılın rekor sahibi bir kez daha P20 ikilisi oldu, ancak şimdi P30 tarafından dev bir farkla üstlenildi. Aslında, en çok satan model olan P30 Pro ve sadece 5 dakikada tükendi.

Ancak, bunların Çin’deki tek bir satıcı tarafından yayınlanan istatistikler olduğunu ve ortalama satış sayısının daha az olabileceğini ancak yeni P30 ve P30 Pro’nun öncekilerden daha iyi satış yapacağının açık bir göstergesi olduğunu unutmayın.

P30 Pro’nun fiyatının yaklaşık 1000 USD civarında olduğunu hatırlatalım. Ayrıca Huawei’nin P30 ve diğer tüm serileri Amerika ve pek çok ülkede satışa sunulmuyor. Sebebi ise yaptırımlar.

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