Huawei P30, P30 Pro ve Huawei P20, P20 Pro Karşılaştırma

Huawei‘nin bu zamana kadar ürettiği en iyi telefonlar olan Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, şüphesiz oldukça çok ses getirecek. Her iki telefonda son derece üstün özellikle geliyor. Önceki modellere göre de belirgin yükseltmeler söz konusu.

Huawei P30-Pro ve Huawei P20-Pro Karşılaştırması’nda da genel olarak önceki modeller ile yeni nesil modeller arasındaki farkı derinlemesine göreceğiz. Geçtiğimiz yılın amiral gemileri Huawei P20 ve P20 Pro, daha dün tanıtılan Huawei P30 ve P30 Pro modellerine karşı ne kadar iyi?

Dilerseniz her iki telefonun genel özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz: Huawei P30-Pro ve Huawei P20-Pro Karşılaştırması

Hem Huawei P20 ve hem de P20 Pro, ekranlarının üst kısmında bir çentik ve alt kısmında parmak izi sensörünün bulunduğu, birbirlerine çok benzer tasarımlar sunuyor. Her ikisi de metal çerçeveli olmasının yanı sıra arka panelinde cam kaplamaya ev sahipliği yapıyorlar.

Ancak P20 Pro muhteşem beğenilenlerden birisi olan Twilight seçeneği de dahil olmak üzere daha fazla renk sunuyor. P20 Pro ayrıca arkasında üçlü kamera kurulumuna sahip ve IP67 suya ve toza karşı dayanıklı. Buna karşılık P20’de ise çift kamera var ve sadece IP53 dereceli.

P30 ve P30 Pro modelleri de, P20 ve P20 Pro ile benzer tasarımlara ev sahipliği yapıyor. Tasarım açısından her ne kadar P20 ve P20 Pro’ya çok benzeseler de, daha büyük ekranlara ve daha ince çerçevelere sahipler. Aynı zamanda optik ekran içi parmak izi sensörlerini bünyelerinde barındıyorlar.

P30 ve P30 Pro modellerinde ayrıca OnePlus 6T gibi ekranlarının üst kısmında su damlası çentikleri var. Öncekilerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde küçültülmüş bir çentik.

P30 Pro bir IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sağlarken, P30 ve P20

IP53 ile aynı sertifikaya sahip. Huawei P30‘un üçlü bir kamera kurulumu varken, P30 Pro‘nun P30’a göre biraz daha farklı bir kurulumu ve ek bir ToF sensörü olan bir dörtlü kamera kurulumu var.

Huawei P20 cep telefonu 5.8 inç FullHD+ ekrana sahipken, P20 Pro 6.1 inç FullHD+ ekrana sahip. Her ikisi de 18,7:9 en boy oranı sunuyor ve her ikisi de, iPhone XS ile karşılaştırıldığında daha küçük de olsa, üstte bir çentik içeriyor.

P20 bir LCD panel ile donatılırken, P20 Pro bir OLED panel ile geliyor. Çentik, OLED ekranının daha zengin siyahları sayesinde Pro modelinde biraz daha iyi gizleniyor.

Hem P30 hem de P30 Pro‘da OLED paneller bulunuyor. Ancak P30 düz bir ekrana ve P30 Pro’da kavisli bir ekran ile donatılmıştır. Ekran oranları hem P20 hem de P20 Pro’ya kıyasla daha büyük bir artış gösteriyor.

P30 modeli 6.1 ekranı bünyesinde barındırırken, P30 Pro modeli 6.47 inçlik bir ekrana sahip. Her ikisi de optik ekran içi parmak izi tarayıcıları ile donatılmıştır ve su damlası çentiğine sahiptirler.

Yeni amiral gemileri aynı zamanda 19.5:9‘da arttırılmış görünüş oranları sunar. Ne yazık ki, çözünürlükler P20 ve P20 Pro ile aynı kalırken, P30 ve P30 Pro FullHD+ çözünürlük sunuyor.

Huawei P20‘nin arkasında 12 megapiksellik bir RGB sensör ve 20 megapiksellik bir monokrom sensörden oluşan çift Leica kamera kurulumu bulunuyor. Bu arada P20 Pro, 40 megapiksel RGB sensör, 20 megapiksel monokrom sensör ve ilave 8 megapiksel 3x optik zoom sensöründen oluşan üçlü bir Leica kamera kurulumuna sahip.

Hem P20 hem de P20 Pro, diğer özelliklerin yanı sıra 24 megapiksel ön kameraya, 960fps süper yavaş çekim yakalama ve bokeh görüntüler için Portre Moduna sahip. Her ikisi de mükemmel kamera sonuçları sunar, ancak Pro modeli genel olarak üstündür.

Huawei P30 ve P30 Pro, bu konuda daha ön plana çıkıyor. P30 modelinde, 40 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik zoom ve 30x dijital zoom özellikli 8 megapiksel zoom sensörü sunan üçlü bir Leica kamera kurulumuna sahiptir.

Bu arada P30 Pro ise, 40 megapiksellik bir ana sensöre, 20 megapiksellik bir ultra geniş açılı sensöre ve 8 megapiksellik bir zoom sensörüne ve ayrıca bir ToF sensörüne sahip. 5x optik zoom ve 50x dijital zoom sunar.

Donanım ve Yazılım

Huawei P20 ve P20 Pro, Kirin 970 yonga seti ile desteklenmektedir. Her ikisi de 128 GB depolama alanına sahip. Hiçbiri microSD ile genişletilemez.

P20 Pro, P20’ye kıyasla daha fazla RAM ile geliyor. Ayrıca 4000 mAh bataryası ile daha büyük bir pil kapasitesine sahip. Her ikisi de hızlı şarjı desteklemesine rağmen, P20 ya da P20 Pro cam kaplama olmalarına kablosuz şarjı desteklemiyor.

Huawei P30 ve P30 Pro, Kirin 980 yonga seti ile piyasaya sürüldü ve önceki modellerine göre hız ve güç geliştirmeleri sağladı. P30, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olurken, P30 Pro, 8GB RAM ve 512GB depolama alanına kadar farklı sürümler ile gelecek. Her iki model de, 256GB’a kadar depolama genişletmesi için Huawei’nin Nano Memory kartını sunuyor.

Batarya kapasiteleri açısından, P30 3650mAh kapasite ve P30 Pro 4200mAh batarya sunmaktadır. Her ikisi de hızlı şarjı destekliyor. Ancak yalnızca P30 Pro kablosuz şarj bünyesinde barındırmakta.

Mate 20 Pro gibi, P30 Pro da ters kablosuz şarj etme imkanı sunuyor. Bu da diğer Qi uyumlu cihazları dokunarak şarj edebileceği anlamına geliyor. P30 modelinde, 3.5mm kulaklık girişi var. P20 ve P20 Pro modelleri ise ne yazık ki bundan muzdarip. Ayrıca P30 Pro, akustik ekran denilen, ekran altı ahize ile geliyor.

Genel Değerlendirme

Huawei P30 ve P30 Pro modelleri, beklenildiği gibi P20 ve P20 Pro modellerine göre birçok yükseltme sunuyor. Kamera donanımı geliştirildi, işlemci yükseltildi ve RAM’i arttırıldı. Ayrıca Pro modeli için depolama, batarya kapasiteleri ve tasarım geliştirildi. Benzer bir alanda daha büyük ekranlar sağladı.

Yeni modeller tabi ki daha pahalı. Eski modeller ise sonuçta üzerinden zaman geçtiği için kısmen daha ucuz. Maddi durum yeterli gelecekse, düşünmeden P30 ya da P30 Pro modellerini düşünmeden alın derim.