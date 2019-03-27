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Huawei P30 Pro Alınır mı?

By Selin Polat

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Huawei P30 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei P30 Pro 26 mart günü bir etkinlikte P30 serisi ile birlikte tanıtıldı. Yaklaşık 1.000 $ fiyata satışa sunulacak akıllı telefonun bu fiyatı hak edip etmediğini araştırdık.

Huawei’nin iki farklı dönemde tanıttığı 2 farklı amiral gemisi modeli bulunuyor. Bunlardan biri son baharda tanıttığı ve satışa sunduğu Mate serisi (geçtiğimiz ekim ayında Mate 20 serileri satışa sunuşdu.) Bir diğeri ise geçtiğimiz gün tanıtılan P30 serisi.

Bu konuda ise P30 serisinin detaylı özelliklerine ve rakipleri ile kıyaslandığında alınabilir bir telefon olup olmadığına değineceğiz.

Huawei P30 Pro Özellikleri

  • İşlemci: HiSilicon Kirin 980 (7 nm)
  • RAM: 6 GB (8GB RAM alternatif)
  • Dahili Hafıza: 128 GB (128/256/512 GB, 8 GB RAM ile)
  • MicroSD Kart Desteği: Var
  • İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) & EMUI 9.1
  • Çekirdek Sayısı: 8
  • Ekran Tipi: OLED
  • Ekran Boyutu: 6.47 inç
  • Ekran/Gövde Oranı: %88.6
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 Piksel
  • Arka Kamera: 40 MP, f/1.6 + 20 MP, f/2.2 + 8 MP, f/3.4 + TOF 3D
  • Ön Kamera: 32 MP, f/2.0
  • Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@960fps
  • Yüz Tanıma: Var
  • Ekran Üzeri Parmak İzi Okuyucu: Var
  • Hızlı Şarj: Var (40W)
  • Kablosuz Şarj: Var (15W)
  • Batarya: 4200 mAh
  • Suya/Toza Dayanıklılık: Var IP68

Genel olarak teknik özellikleri bu şekilde. Dilerseniz buradan tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Huawei P30 Pro İncelemesi

Geçtiğimiz gün buradaki haberimizde P30 Pro’nun en iyi kameraya sahip olduğunu anlatmıştık (linkte fotoğraf çekim örneklerine de yer verdik). Aşağıda diğer akıllı telefonların dxomark puanlamalarını da bulabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bi konuya değinmek istiyorum.

Huawei P30 Pro İncelemesi

Huawei P30‘un kamera performansı tasdiklenmiş ve onaylanmıştır fakat kamera ferformansı hem fotoğraf hem de videoyu içeriyor. Altını çizmek istediğim nokta videodan ziyade fotoğraf çekim kaliyesinin ve detaylarının çok önde olması. Video için aynı şeyi söyleyemicem.

En iyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar

  • Huawei P30 Pro (112 Puan)
  • Huawei Mate 20 Pro (109 Puan)
  • Huawei P20 Pro (109 Puan)
  • Samsung Galaxy S10 Plus (109 Puan)
  • Xiaomi Mi 9 (107 Puan)
  • Apple iPhone XS Max (105 Puan)
  • HTC U12+ (103 Puan)
  • Samsung Galaxy Note 9 (103 Puan)
  • Xiaomi Mi MIX 3 (103 Puan)
  • Huawei P20 (102 Puan)
  • Apple iPhone XR (101 Puan)
  • Google Pixel 3 (101 Puan)

Sonuç olarak diğer amiral gemisi modelleri ile en azından fotoğraf kalitesi olarak yarışabilir. Fakat Antutu puanı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ekim ayında tanıtılan Mate 20 Pro‘da kullanılan aynı işlemci bu telefonda da kullanılmış ve bu donanım yapısı Antutu’dan 290.189 Puan almasını sağlamış. Eğer çok güzel fotoğraflar çekmek isterseniz bu telefondan daha iyi bir ürün bulamazsınız. Fakat hız sizin için daha ön planda ise Galaxy S10 Plus sizin için daha iyi bir seçim olabilir.

Bir kaç rakibinin antutu puanları şöyle; Samsung S10+, 332.850 – Mi MIX 2S, 298.007 – HUAWEI Mate 20 Pro, 294.341 – iPhone XS, 356.466.

Ayrıca buradan tüm akıllı telefonların antutu puanlarını görebilirsiniz.

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