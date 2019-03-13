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Huawei P30 Pro, AnTuTu’dan Geçti

By Selin Polat

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Huawei p30 pro kamera

Huawei P30 Pro resmi olarak duyurulmasına iki haftadan az kaldı, ancak dünün Geekbench sonuçlarından hemen sonra, bugün Anphone telefonunda test edildi ve şu anda duyduğumuz bazı özellikleri ve yonga seti performansını açıkladı.

VOG-L29 model numarasına sahip telefon, geçen sonbahardaki resmi Huawei Mate 20 modelinden biraz daha fazla puan alarak 286.152‘ye ulaştı.

Kirin 980 yonga seti ve 8 GB RAM ve 256 GB dahili bellek yeni bir yapılanma değil ama baş döndürücü bir şey. Liste aynı zamanda Huawei P30 Pro’nun QHD veya 4K panel gibi ileri bir adım görmeyi beklememize rağmen Full HD + çözünürlüğe sahip olacağını belirtti. Daha önce sızdırılmış olan sızıntılara güvenebilirsek, tıpkı Mate 20 pro‘daki gibi ekranın üzerinde bir parmak izi tarayıcısı olacaktır.

Sadece CPU’nun önemli olduğu Geekbench’in aksine, AnTuTu’da telefon ham performansını dört ana öğede – bellek, UX, CPU ve GPU’da gösteriyor.

Huawei p30 pro antutu

Huawei, 26 Mart’ta Paris’te P30 serisini tanıtacak ve yeni amiral gemisinin Mate serisinden daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğini öğreneceğiz.

KaynakGsmarena
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