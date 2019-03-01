Amiral gemisi akıllı telefonlar şu sıralar tanıtılmaya başladı. Samsung ile başlayan süreçte LG, Sony derken birçok marka yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya başladı. Bu markalardan birisi de Huawei oldu. Yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtımını yapacak olan markanın, bu ay sonunda yeni serileriyle boy göstermesini bekliyoruz. Amiral gemisi akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda sürekli yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Teknik özellikler bir yana şimdi ise yeni akıllı telefonların ise canlı görüntüleri ortaya çıktı. Huawei P30 Pro akıllı telefonlarının görsel detaylarına bakalım.

Huawei P30 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların tasarımının nasıl olacağı konusunda çok önemli bilgiler veren görseller, merakla beklenen arka kapak dizaynını da ortaya çıkarmış oldu. Buna göre yeni seri akıllı telefonlarda 3 arka kamera bulunacak. Üst üste sıralı olan 3 arka kameranın yer alacağı akıllı telefonda yine kameralar köşeye konumlandırılacak. Köşeye konumlandırılacak olan kameraların yanında led flaş ışığı yer alıyor. Kameraların hemen yanında yer alan flaş ışığının altında ise ToF sensörlerinin yer aldığı görülüyor.

Kameraların hemen yanında yer alan ToF sensörlerinin detaylarının neler olacağı konusunda bir bilgi ise bulunmuyor. Yeni akıllı telefonların henüz arka kapak tasarımı ortaya çıkmış durumda. Telefonların canlı görsellerine göre yine cam kaplamalı göreceğimiz arka kapak dışında ekranların nasıl olacağı konusunda bir bilgi yok.

Canlı görsellerde sadece arka kapak kısmında yer alan detaylar karşımıza çıkmış oldu. Daha önce markanın CEO’sunun elinde gözüken ve Huawei P30 Pro modeli olduğu iddia edilen telefonlarda da aynı tasarım dikkat çekmişti.

Bu demek oluyor ki yeni modelin tasarımı bu şekilde doğrulanmış oldu. Diğer tüm tasarım detayları ve yeni akıllı telefonların teknik özelliklerinin 26 Mart tarihinde yapılacak olan tanıtımla beraber ortaya çıkmasını bekliyoruz. Tanıtımın ardından daha ayrıntılı bilgilere yer vereceğiz. Şimdilik telefonların 3 arka kamera ile geleceği netlik kazanmış oldu.