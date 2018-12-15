Huawei, önümüzdeki ay içinde ilk üçlü kamera kurulumu bulunan Huawei P20 Pro’yu tanıtacak. Ancak söz konusu P20 Pro iken son zamanlarda Huawei P30 Pro olduğuna inandığımız bir akıllı telefon hakkında birçok bilgi sızdırıldı.

Tıpkı P20 Pro gibi, P30 Pro’nun da çılgın, yenilikçi şeyler içeren bir üst seviye cihaz olması bekleniyor. Şimdi de sözde P30 Pro’nun bir ekran koruyucusu paylaşıldı. Telefonun paylaşılan koruyucusu, bir su damlası çentiğinin varlığını ortaya çıkardı.

Yeni ekran koruyucusu, Huawei P30 Pro’nun artık yeni ekran standardı haline gelen ekran içi kamera teknolojisine sahip olmadığı yönündeki önceki raporu destekliyor. Sızdırılmış kılıflarda ki kesikler, su damlası çentik içindir. Bir karşılaştırma yapmamız gerekirse, P30 Pro modeli OnePlus 6T ve diğer bazı su damlası çentik taşıyan cihazlara benzer olabilir.

Genellikle ekran koruyucusu ve kılıf sızıntıları, telefonun tasarımına ait özelliklere daha fazla ışık tutar. Paylaşımlar gerçekliğe yakındır. Ekran koruyucu üreticileri, ürünleri yanlış tasarım öğelerine dayalı olarak tasarlamayı göze alamazlar. Ayrıca sızdırılan bilgi, oldukça ün yapmış bir kaynaktan geliyor – Slashleaks.

Dahası önceki bir rapor, BOE ekran teknolojisinin P30 Pro’da yer aldığını göstermektedir. Bu durumda, Huawei P30 Pro’nun kamera deliği OLED ekranın üzerinde bulunabilir.