Gelecek yıl Nisan ayında satışa sunulması beklenilen ve P20 Pro‘nun geliştirilmiş sürümü olan Huawei P30 Pro modelinin özellikleri netlik kazanıyor. Bu gün ise akıllı telefon hakkında internette yeni söylentiler ortaya çıktı.

Telefonun ortaya çıkan özellikleri arasında ekran tasarımı yer alıyor. P30 Pro için Çinli dev, kavisli kenarları ve üst kısımda bir çentiği olan bir AMOLED ekranını seçmeye karar vermiş gibi görünüyor. Bu modelin ilk görünümünü Mate RS Porche Design‘da ortaya çıkmıştı. Ancak asıl olarak Huawei Mate 20 Pro ile birlikte yayıldı.

Huawei serisinin bir sonraki modeli olan telefon, LG veya BOE tarafından üretilmiş ekran ve kameraya sahip olacak. Tasarım açısından iseekranda kamera için bir delik olmaksızın üretilen Mate 20 Pro’ya benzerdir. Genel olarak değerlendirme yaptığımızda, ekranda kamera için delik bulunan OLED panel üreticisi Samsung‘dan farklı bir yol izliyor. Ancak bu bilgilerin net olmaması, Huawei‘nin en azından P30’un temel modeli için bir LCD ekran seçmeye karar verdiği düşünülebilir.

Bundan dolayı gelecek yılın P30 serisinde, P20 veya Mate 20 serileri gibi bir tasarım söz konusu olabilir. Ancak normal Huawei P30, bir LCD panel ile birlikte gelebilir. Bu, premium P30 Pro’nun bir çentikten faydalanabilirken, normal P30’un fütüristik bir ekran deliğini kolayca seçebileceği anlamına gelir.Bunun, Samsung Galaxy S10 serisi ile rekabet edebilecek bir tasarım özelliği olduğunu söyleyebiliriz.