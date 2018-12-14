Akıllı telefon dünyasının en iddialı markaları arasında yer almayı başaran Huawei, Samsung’un hemen arkasından ikinci sıradaki yerini de korumayı başardı. Şu sıralar ise markanın yeni amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor. P serisinin devamı niteliğinde olacak olan Huawei P30 modelleri için son olarak Huawei P30 Pro görselleri paylaşıldı.

Huawei P30 Pro tasarımını tüm hatlarıyla ortaya çıkaran yeni görsellerin detaylarına geçelim. Bakalım yeni akıllı telefonlarda nasıl sürprizler görmemiz mümkün olacak?

Huawei P30 Pro 4 Arka Kamerayla Geliyor

Huawei P30 Pro akıllı telefonları için paylaşılan ve gerçek görseller olduğu iddia edilen görsellere göre yeni modelde 4 arka kamera bulunacak. Samsung’un A9 modelinden olduğu gibi üst üste sıralanmış 4 kamera kullanılacağını görebileceğimiz Huawei P30 Pro akıllı telefonlarının, oldukça geniş bir flaş ışığı kullanacağı da yine başka bir detay olarak ortaya çıkıyor.

Arka kısımda kameralarıyla fark yaratacak olan akıllı telefonların, ön kısımda da çentikli bir ekranla beraber geleceğini söyleyebiliriz. Sadece ön kameranın bulunduğu bir çentik alanına sahip olacak olan telefonda, su damlası çentik alanı kullanılacak.

Su damlası çentik alanının kavisli yan kenarlarla desteklendiği de dikkat çeken diğer detaylar arasında. Biraz daha kavisli bir ekrana sahip olacak olan telefon, alt ve üst kısımda da geniş çerçeveler yerine oldukça ince çerçeveler kullanacak. Zaten yan kısımlarda çerçevesiz bir akıllı telefon söz konusu olacak.

Teknik Özellikler Belli Mi?

Teknik özellikler kısmında Huawei P30 Pro akıllı telefonları için çok fazla bir bilgi yok. Fakat kamera kısmında bazı iddialar var. İddialara göre arka kameralarda 38 MP 1/1.8 inç IMX607 sensörlerini görmemiz mümkün olacak.

Muhtemelen bu ana kamera kısmında karşımıza çıkacak. Diğer kameraların ise 20 MP + 12 MP + 12 MP şeklinde sıralanması bekleniyor. İşlemci olarak Kirin 980 serisi ve 10 GB RAM bellek beklentisi olduğunu da eklemiş olalım. Tabii ki bunlar Huawei P30 Pro modelleri için kesin bilgiler değil.