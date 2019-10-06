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Huawei P30 Pro için EMUI 10 Sorunu Ortaya Çıktı

Huawei P30 Pro EMUI 10 beta sürecinde beklenmedik bir hata ortaya çıktı. Huawei P30 Pro güncellemesi alacak mı? Son durum ne?

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei P30 ve P30 Pro Saniyeler İçinde Tükendi!

Huawei, akıllı telefonlarında Google sorunu yaşamaya başladı. Firmanın akıllı telefonlarında Google servislerini çalıştırmak mümkün değil. Eski modeller için geçerli olmayan kural, yeni akıllı telefonları doğrudan kapsıyor. Bu durumdan etkilenen son akıllı telefon Mate 30 serisi olmuştu. Şimdi ise Huawei P30 Pro için benzeri bir durum gündeme geldi.

ABD’nin markayı kara listeye almasının ardından, Huawei akıllı telefonlarında Google’ın servislerinin kullanılamayacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bunun ilk örneği Mate 30 modelinde gözükmüş olsa da Huawei P30 Pro modellerinde de bazı benzer sorunlar gündemde. EMUI 10 beta sürecine alınan bazı Huawei P30 Pro modellerinin SafetyNet testlerinden geçeceği tespit edildi.

Huawei P30 Pro Güncelleme Almayacak Mı?

Söz konusu akıllı telefonların SafetyNet testlerinden geçememesi, bu telefonlarda orijinal olarak lisanslanmış yazılımların kullanılmadığını gösteriyor. Bu da genele vurulduğu zaman birçok uygulamanın çalışmaması anlamına geliyor.

Google’ın lisans kontrol sistemi olarak da gösterebileceğimiz servisin bu şekilde bir uyarı vermesi sonrasında markadan da açıklamalar geldi. Marka tarafından yapılan açıklamada bazı modellerde bu sorunun gerçekten olduğu kabul edildi.

Hangi modellerde sorunun olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. Aynı seriye sahip olan Huawei P30 Pro modellerinin bazılarında bu şekilde bir sorun varken, bazı cihazlarda ise bu yönde sorunların olmadığı görülüyor.

Huawei P30 ve P30 Pro Saniyeler İçinde Tükendi!

Marka yaşanan sorunu doğrulamış durumda. Fakat sorunun neden kaynaklandığına ilişkin en ufak bir açıklama yok. Sadece Google yetkilileri ile iletişim halinde kalındığı bilgisi verildi.

Google yetkilileri ile iletişime devam edeceklerini açıklayan Huawei, kısa süre içerisinde sorunun çözüleceğini işaret etti. Fakat söz konusu akıllı telefonlar için bu sorunun devam etmesi durumunda yeni modeller için de EMUI 10 güncellemesi bir hayli soruna neden olabilir gibi gözüküyor. Söz konusu akıllı telefonların Android işletim sistemiyle ilgili bir sorun yaşaması gündemde gibi gözüküyor.

Huawei P30 Pro

ABD kararı sonrasında Google ile ilişkileri duran markanın eski modeller için bir sorun yaşamayacağı düşünülüyordu. Böyle bir sorun ortaya çıkacak olursa, eski modeller için de sorun kapıda demek. Henüz Google tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmediğini de ekleyelim.

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