Huawei P30 Pro İncelemesi

Huawei P30 Pro detaylı incelemesi sayesinde yeni tanıtılan amiral gemisinin özelliklerini detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. En iyi kameralara sahip olan bu telefon, çıtayı ne kadar yükseltmiş hadi bir göz atalım.

Huawei, her altı ayda bir çıtayı daha yükseğe çıkarıyor. Mate ve P serisi arasındaki farklar giderek daha da bulanıklaşıyor. Şimdi ise şirket, daha da büyük bir AMOLED ekran ve tüm sektör için yeni bir referans noktası olmayı hedefleyen yepyeni bir dörtlü kamera kurulumuyla Huawei P30 Pro modeline sahip.

Beklendiği gibi yeni amiral gemisinin asıl satış noktası Leica marka kameraları oluyor. Önceki Huawei modellerine göre şimdi dörtlü bir kurulum var.

Ayrıca teknoloji devi, kamerayı daha iyi hale getirmek için anakart üzerinde yükseltme yaptı. Ana sensör, düşük ışık performansı ve optik stabilizasyonu arttırılmış, Sony tarafından yeni bir 40MP sensöre sahip.

Ardından Huawei kendi sensörünü geliştirdi ve 8MP telefoto kamerasıyla 5x optik zoom elde etmek için yenilikçi bir periskopik lens kullandı. Şimdi tamamen 10x’ten 50x’e kadar çıkabilme seçeneği ile tamamen dijital bir kurulum söz konusu.

Üçüncü kamera doğrudan Mate 20 Pro modelinde bulunan (16mm ultra geniş lens ve otomatik netleme özellikli bir 20 MP kamera) ödünç aldı. Dördüncü ve son kamera, portre çekimini başka bir çentik yukarı çekmeyi vaat eden söz konusu ToF birimi.

Ayrıca şirket, selfie hayranlarını da unutmadı. Ön kamera şimdi AI HDR+ destekli ve gelişmiş portreler ile 32MP bir sensör kullanıyor. Ne yazık ki, hala otomatik netleme yok. Şimdi ise derinlemesine incelememize başlayalım….

Huawei P30 Pro Teknik Özellikleri

Gövde : metal çerçeveli çift cam kaplamalı; Toz ve su geçirmezlik için IP68 sertifikası

: metal çerçeveli çift cam kaplamalı; Toz ve su geçirmezlik için IP68 sertifikası Ekran : 6.47inç AMOLED, 1.080 x 2.340 piksel çözünürlük (398ppi); küçük çentik; akustik ekran

: 6.47inç AMOLED, 1.080 x 2.340 piksel çözünürlük (398ppi); küçük çentik; akustik ekran Yonga seti : Kirin 980 yonga seti, sekiz çekirdekli işlemci (2xA76 @ 2.6GHz + 2xA76 @ 1.92GHz + 4xA55 @ 1.8GHz), Mali-G76 MP10 GPU, grafen film ve buhar hazneli soğutma sistemine sahip ısı borusu

: Kirin 980 yonga seti, sekiz çekirdekli işlemci (2xA76 @ 2.6GHz + 2xA76 @ 1.92GHz + 4xA55 @ 1.8GHz), Mali-G76 MP10 GPU, grafen film ve buhar hazneli soğutma sistemine sahip ısı borusu Bellek : 6/8GB RAM, 128/256/512GB depolama (Nano Bellek aracılığıyla genişletilebilir – karma yuva)

: 6/8GB RAM, 128/256/512GB depolama (Nano Bellek aracılığıyla genişletilebilir – karma yuva) İşletim Sistemi : Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1;

: Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1; Arka Kameralar : 40MP f/1.6 OIS (RYYB filtre) + 8MP periskoplu 135mm f/3.4 OIS lens (5x optik zoom) + 20MP f/2.2 ultra geniş (16mm) + ToF kamera; 4K video çekimi, 720p’de 960fps slow-motion, Leica marka

: 40MP f/1.6 OIS (RYYB filtre) + 8MP periskoplu 135mm f/3.4 OIS lens (5x optik zoom) + 20MP f/2.2 ultra geniş (16mm) + ToF kamera; 4K video çekimi, 720p’de 960fps slow-motion, Leica marka Kamera özellikleri : 1/1.7inç 40MP sensör, ISO 204.800’e kadar, 5x optik zoom, 10x hibrit zoom, 50x dijital zoom, Süper Makro Modu, OIS+ EIS, Değişken Diyafram, Portre Modu, Gece Modu

: 1/1.7inç 40MP sensör, ISO 204.800’e kadar, 5x optik zoom, 10x hibrit zoom, 50x dijital zoom, Süper Makro Modu, OIS+ EIS, Değişken Diyafram, Portre Modu, Gece Modu Selfie kamerası : 32MP, f/2.0 Leica lens, canlı bokeh efektleriyle Portre Modu

: 32MP, f/2.0 Leica lens, canlı bokeh efektleriyle Portre Modu Batarya : 4,200mAh; Süper Şarj 40W; 15W kablosuz şarj; kablosuz ters şarj

: 4,200mAh; Süper Şarj 40W; 15W kablosuz şarj; kablosuz ters şarj Güvenlik : Parmak izi okuyucu (ekran içi)

: Parmak izi okuyucu (ekran içi) Bağlantı : Çift SIM, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Çift bantlı GPS; Bluetooth 5 + LE, NFC, USB Type-C

: Çift SIM, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Çift bantlı GPS; Bluetooth 5 + LE, NFC, USB Type-C Ekstralar: IR blaster, akustik kulaklık ekran,

Selfie kamerası, yeni 6.47inçlik AMOLED ekranın üzerinde küçük bir çentikte yer alıyor. Panelin kendisi 1080p çözünürlüğe sahip. Ekranın altında ise ekran içi parmak izi tarayıcıya var. Ekranın kendisi ayrıca kulaklık olarak da kullanılıyor.

Akustik ekran olarak bilinen bu teknoloji ses oluşturmak için titreşiyor ve bunun sonucunda gerçek bir kulaklığa gerek kalmıyor. Doğrudan Mate 20 Pro’dan gelen diğer özellikleri, 40W Süper Şarj, 15W kablosuz şarj desteği ve ters kablosuz şarj.

Huawei P30 Pro, 40W şarj cihazı, Super Charge ile çalışan gelişmiş bir USB-C kablosu ve EarPods benzeri bir kulaklık seti olan orta büyüklükte bir kağıt kutu içinde geliyor.

Huawei P30 Pro Tasarım Özellikleri

Huawei, en yeni amiral gemisi olan P30 Pro’yu birçok yönde geliştirmiştir. Ancak tasarım söz konusu olduğunda biraz daha bilindik bir yöntem izlemiştir. Yeni amiral gemisi, bugünlerde trend olan çift camlı kaplamaya sahip. Ancak ayırt edileceği nokta kamera kurulumları olacak.

Gradyan arka panele sahip olan akıllı telefon, piyasadaki birçok cihaza benziyor. Ancak Huawei P30 ve P30 Pro’nun genel tasarımları arasında büyük bir fark yok. Genel olarak göze çarpan ilk fark, kamera düzeni ve periskop lensinin eksikliğidir.

Diğer tonlar kadar gösterişsiz olmasa da çekici olan daha geleneksel siyah modeli muhtemelen içlerinde en çok tercih edilen olacak. Parmak izleriyle kolayca lekelenir, bu nedenle diğer P30 Pro renk seçenekleri bu açıdan biraz daha iyi olabilir.

P30 Pro modeli, Mate 20 Pro’ya çok benziyor. Ayrıca daha az şekil ve eğriler açısından da P20 Pro‘ya benziyor. Ön ve arka cam panellerinin her ikisi de uzun kenarlarına doğru kavisli.

Ön Panel Tasarımı

Huawei P30 Pro’nun ön tarafında, P serisinin şimdiye kadarki en büyük ekranı bulunuyor. Kavisli kenarları olan 6.47 inç AMOLED panel ile donatıldı. Ekran boyutu, önceki P serisi cihazlarında gördüklerimize göre değişiyor. P9 Plus ve P10 Plus‘ın her ikisi de 5.5inç ekrana sahipken, P20 Pro 6.1inçlik ekran kullanıyordu. Şimdi, P30 Pro bunu daha da yükselterek 6.47inçlik paneli ile Mate bölgesine girdi.

P30 Pro ekranın üstünde selfie kamerasından başka bir şey olmayan küçük bir çentiğe ev sahipliği yapıyor. Mate 20 Pro modelindeki gibi, LED flaş ve hatta kulaklık gibi gelişmiş bir yüz tanıma donanımı yoktur.

Kavisli AMOLED ekran, Mate 20 Pro’ya yakın boyutta. Ancak çok daha küçük bir çentik olması, kullanım alanında avantaj sağlıyor. Yine de daha düşük çözünürlükle geliyor. P30 Pro’nun paneli 1440p yerine 1080p.

Ama yine de her şey hala keskin görünüyor, bu yüzden bununla hiçbir sorununuz olmayacak. Çerçeveler, bugünlerde trend olduğu gibi çok ince. Küçük bir çene var.

Son olarak, telefonun alt kısmında ekranın altında bir parmak izi tarayıcı var. Oldukça hızlı çalışır ve her zaman açık olduğu için ekranı uyandırmanız gerekmez. Dip kısmına dokunduğunuzda, P30 Pro hemen sensörü ve ekranı uyandırır.

Tanıma gerçekten hızlıdır. Aslında, bu muhtemelen şu ana kadar test edilen bu türdeki en hızlı sensör. Telefonu her aldığınızda sensörün yeri yanar, bu yüzden alışmak oldukça kolaydır.

Akustik Ekran

Şimdi, asıl konulardan birine dönelim. Telefonun üst kısmında ahize yok. P30 Pro, görüşme sırasında sesi iletmek için kemik iletimini kullanır ve böylece ekran bir kulaklık görevi görür.

Huawei, P30 Pro’nun içindeki teknolojinin zaten ikinci bir nesil olduğunu söylüyor, ancak bu telefonda ilk defa kullandılar. Ayrıca, LG G8‘de bulunan ve üreticinin daha net bir ses üretmesi için bir uyarıcı ihtiyacını ortadan kaldırdığı için üstün olması gerekir.

Huawei P30 Pro, “akustik ekran” denilen ekran, sesi oluşturmak için titrer, bu nedenle daha derin bir ses çıkarır ve kulağınızın dışına daha az ses oluşturur. Bu titreşimleri yaratma bobini en üstte değil, selfie kameradan yaklaşık 2 cm aşağıya yerleştirmiştir. P30 Pro, kulağınızı en iyi deneyim için nereye yerleştireceğinizi gösteren bir animasyon bile oynatacak.

Kamera Kurulumları

Yukarıdan aşağıya doğru kameralar ise sırasıyla ultra geniş açılı 20MP, ardından OIS’li 40MP sensör geliyor ve son olarak periskop zoom yapabilen 8MP sensör var. Kurulum biraz çıkıntılı ve P30 Pro düz bir yüzeye kılıfsız yerleştirilirse çok sallanıyor.

Üçlü ana kurulumun yanında çift tonlu LED flaşı ve neredeyse Siyah modelimizde görünmeyen ToF kamera bulunuyor. P30 Pro’daki ToF kamera, lazer otofokusun yerini alıyor ve ayrıca portre çekimlerinde kenar algılama doğruluğunu da iyileştiriyor.

Huawei P30 Pro Ekran Özellikleri

Huawei P30 Pro, üstünde küçük bir çentik bulunan 6.47 inç büyüklüğünde HDR AMOLED ekrana sahip. Muhtemelen panel özellikleri Mate 20 Pro’daki ile aynı alt piksel düzenlemesine sahip.

OLED panel 2.340×1.080 piksel çözünürlüğe ve 19.5:9 en boy oranına ev sahipliği yapıyor. 399 ppi‘nin sonuçta ortaya çıkan piksel yoğunluğu, keskin bir görüntü ve hoş bir deneyim için fazlasıyla yeterli.

Huawei P30 Pro ekranı oldukça parlak görünüyor ve aşağıda yer alan ekran testinden buna göz atabilirsiniz. Auto seçeneğine getirildiğinde, ekran 605nitlik parlaklığa çıkarırken, parlaklığı kendiniz maksimuma çıkardığınızda 570 nitlik bir sonuç alırsınız. Bir grafik alıcısı için iyi olmasa da, yine de bir OLED ekranı için etkileyicidir.

Ayrıca aşağıda yer alan güneş altında okunma oranından da ekranın ne kadar üst düzey olduğunu anlayabilirsiniz.

Huawei P30 Pro Batarya Ömrü

Huawei P30 Pro, 4.200 mAh batarya ile çalışıyor. Bu kapasite Mate 20 Pro ile aynı. Aynı zamanda, Huawei’nin 40W’a kadar çıkabilen en yeni SuperCharge teknolojisi için destek taşıyor.

Normal SuperCharge’dan farklı olarak, bu daha yüksek voltaj kullanıyor ve bundan dolayı da batarya da ısınma söz konusu. Huawei, bataryanın güvenlik için TUV onaylı olduğunu ve bu nedenle endişelenmenize gerek olmadığını ileri sürmüştür.

Birlikte verilen kablo ve şarj cihazı, yalnızca 30 dakikada %70, 45 dakikada %90 ve 60 dakikada %100‘e kadar bir doluluk oranı sağlar. Bu da pil boyutuna göre çok etkileyicidir.

P30 Pro ayrıca 15W’a kadar kablosuz şarjı ve hatta tersine kablosuz şarjı destekler. İkincisi, gerektiğinde akıllı aksesuarları ve hatta telefonları kablosuz olarak şarj etmek için P30 Pro’nun arkasını kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ters kablosuz şarjı kullanmak istiyorsanız, Batarya Ayarlarından etkinleştirmeniz gerekir, bu her zaman açık bir şey değildir.

Yapılan testlerde P30 Pro, 20 saatin üzerinde, videoları oynatı, 14 saatin üzerinde internette gezindi ve son olarak 3G sesli arama testi 27 saatten fazla sürede sundu.

Dayanıklılık derecesi, mükemmel pil puanları ve bekleme performansındaki P20 Pro ve Mate 20 Pro ile karşılaştırıldığında bazı ek iyileştirmeler sayesinde 100 saat sürdü.

Huawei P30 Pro Yazılım Özellikleri

Huawei P30 Pro, yeni amiral gemilerinde bulunan EMUI 9.1 arayüzüne sahip. Ayrıca kutudan Android 9 Pie ile çıkıyor. Huawei, yıllardır özel kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor ve bunu 9.1 sürümü ile gayet iyi hale getirdi.

Sürüm sayısındaki küçük artışa rağmen, EMUI 9.1 aslında başlık altında büyük bir değişiklik getiriyor. Bu sürüme gelecek veya güncellenecek her telefon EROFS adlı yeni bir dosya sistemi alacak.

ERO dosya sisteminin Rasgele okumalarda 3 kat artış, uygulama başlangıcında %10 hızlanma ve ayrıca sistem dosyaları tarafından alınan depolamayı %20 oranında serbest bırakması beklenmektedir.

EMUI’nin geri kalanı, basitleştirilmiş bir genel arayüz ve nadiren kullanılan seçeneklerin “gelişmiş” alt menüler ile birlikte Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X’teki ile aynıdır. EMUI 9.1’in diğer önemli özellikleri arasında GPU Turbo 2.0 desteği ve yeni bir Parola Kasası bulunmaktadır.

Dosyaları bir PC ile paylaşıp belgeleri kablosuz olarak basabilen daha iyi bir Huawei Share özelliği de var. Diğer öne çıkan özellikler arasında, HiVision tarafından seyahat asistanı ve telefonunuzda ne kadar zaman geçirdiğinizi belirten Dijital denge uygulaması bulunmaktadır.

P30 Pro’da güncellenmiş bir ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Okuyucunun kurulması çok kolaydır ve Mate 20 Pro’larda olduğundan daha az güç gerektiriyor. Doğruluk mükemmel, tanıma ise Mate’den bile daha hızlı.

Sensör en son geleneksel sensörler kadar hızlı olmasa da, onlara oldukça yakındır. Bu nedenle gerçek yaşam kullanımında fark yoktur. Face Unlock seçeneği de mevcutt. Ancak sadece ön kamerayı kullanıyor. Bu da daha az güvenli olduğu ve potansiyel olarak bir resim tarafından kandırılabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle, gizlilik çok önemliyse, bu seçeneğin önüne geçmek isteyebilirsiniz.

Arayüz Özellikleri

Çentiği isterseniz saklayabilirsiniz. Ancak çentiğin alt kenarından itibaren yukarıda siyah bir bildirim ekranı göreceksiniz. P30 Pro, piyasada bulunan en küçük çentiklerden birine sahiptir, bu yüzden çok az kişinin onu gizlemeyi seçeceğini düşünüyoruz.

Huawei, iPhone‘un gezinti kısayollarını da ekledi. Ana Ekrana gitmek için yukarı kaydırın, Son uygulamalara girmek için yukarı doğru kaydırarak ekranın ortasında durun, Geri gitmek için ekranın solundan ya da sağından yatay şekilde kaydırın. Telefon, Android’in sanal gezinme tuşlarıyla varsayılan olarak geliyor, bu yüzden tercih ettiğiniz yöntemi seçmekte özgürsünüz.

Huawei P30 Pro Performans Testleri

Tüm Mate 20 serileri gibi Huawei P30 Pro modeli de, HiSilicon’in en yeni Kirin 980 yongasını kullanıyor. Günümüzde 8nm işlemli Exnos 9820 yonga setinin yanı sıra 7nm işlemli Snapdragon 855 yonga setini de gördük. Kirin 980 ikisi ile de rekabet edebilecek potansiyele sahip.

Huawei P30 Pro, grafen film ve buhar hazneli bir ısı borusu kombinasyonu ile geliştirilmiş bir soğutma sistemine sahiptir. İşlemci, big.LITTLE mimarisinin yükseltilmiş bir sürümü olan ARM’in DynamIQ mimarisini kullanıyor ve herhangi bir çekirdek alt kümesinin (veya hepsinin birlikte) iş yüküne bağlı olarak aynı anda çalışmasına izin veriyor.

Kirin 980 yonga seti, Kirin 970’deki (P20 Pro) önceki Mali-G72 ile karşılaştırıldığında muazzam bir performans ve verimlilik artışı sunan bir Mali-G76 MP10 (on çekirdekli) GPU’ya sahiptir.

EMUI 9’un GPU Turbo 2.0’ı şu an için toplam altı oyun tarafından destekleniyor. Bunlar PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, NBA 2k18, Rules of Survival, Vainglory ve Arena of Valor. Tüm bu oyunların tam çözünürlükte 60 fps hızında düzgün ve sabit çalışmasını sağlıyor.

Yonga seti ayrıca 2133 MHz LPDDR4X belleği destekliyor ve özel bir çift NPU yongası içeriyor. Huawei buna “Dual-Brain Power” diyor ve dakikada 4.500 görüntüyü tanımaya yardım ediyor; bu, Kirin 970 yonga setindeki ve geçen yılın tek NPU yongasına göre %120 daha hızlı görüntü işleme oluyor.

Huawei P30 Pro Performans Test Sonuçları

Huawei P30 Pro - Performans Testleri 1 - 5

Huawei P30 Pro Kamera Özellikleri

Huawei P30 Pro, P20 Pro’da olduğu gibi akıllı telefon kamerasının gelişimine öncülük ediyor. Ancak üç yerine şimdi arkasında dört sensör bulunuyor. P30 Pro, Huawei’nin şu ana kadar mobil segmentte gerçekleştirdiği tüm fotoğrafçılık başarılarını içeriyor ve en yeni Leica gelişmelerinin de sahibi.

Dört kameranın üçü bir çıkıntı içerisinde barınıyor. Bunlar yukarıdan aşağıya sırasıyla ultra geniş açılı f/2.2 objektifli 20MP sensör, daha sonra geniş açılı (veya telefon açısından normal) f/1.8 OIS objektifli ana 40MP kamera geliyor ve son olarak 5x optik zoom yapabilen 8MP sensör bulunuyor. Dördüncü kamera, çift tonlu LED flaşın yanında aynı hizada bulunan ToF‘dur.

Kamera Kalitesi

Varsayılan fotoğraflar 40MP sensöründen geliyor. Piksel bindirme teknolojisi burada da ortaya çıkıyor. 40MP ile çekilen resimler netleştirilerek 10MP’lik bir görüntü kaydeder. Bu sayede resimler çok net, boyut ise oldukça düşük oluyor. 8MP zoom kamera bile 10MP görüntü oluşturuyor.

Gündüz çekilen normal (27mm) fotoğraflar, bir akıllı telefon kamerasının bugün üretebileceği en iyi fotoğraflar arasında. Karmaşık alanlarda, sıra dışı dinamik aralık, doğru renkler, mükemmel kontrast ve genel olarak çok olgun işleme alanlarında çok üst düzey detaylar var.

Çözünürlük sizin için çok önemliyse, bazen 40MP modunda çekim yaparak daha fazlasını elde edebilirsiniz. Ancak, sonuçlar kareden kareye değişebiliyor, bu nedenle bu çekimler için her iki modda da çekmenizi ve daha sonra istediğinizi seçmenizi öneririz.

Ultra geniş açılı kamera, diğer kameralar gibi makro çekimler için de yapabilir. Bu modun en iyi şekilde çalışması için mod seçiciden Süper Makroyu seçmelisiniz. Bunlar kalite açısından oldukça iyidir ve ara sıra çiçek yaprakları, böcek ve diğer küçük tuhaf şeylerin çekimi için de geçerlidir.

125mm’lik tele kamera sadece 8MP’dir, fakat ondan çıkan fotoğraflar 10MP’dir. Muhtelemen Huawei ana kameranın çözünürlüğüne uyacak şekilde bunu da yükseltti. Buna rağmen ‘5x’ çekimleri oldukça etkileyici. Yeterli aydınlatma olduğunda, 40MP ile çekilen resimlere yakındır. Yakınlaştırılmış resimler çok ayrıntılı ve ekstra erişim bir akıllı telefon için oldukça etkileyici. Renk, kontrast ve dinamik aralık da çok iyidir.

Genel Değerlendirme

Bir akıllı telefondan beklenebilecek bütün özelikleri bir çatı altında barındıran Huawei P30 Pro, günüme kadar üretilmiş en iyi telefonlardan birisi. Belki tasarımı hoşunuza gitmeyebilir. Ancak donanım söz konusu olduğunda, özellikle kamera konusunda rakibi yok.

Telefonun ekranı güneş altında bir sıkıntı çıkarmaz, ses kalitesi şu ana kadar üretilen en iyisi ve ekranın komple bir telefon ahizesi olarak kullanılması da olaya farklı bir hava katıyor.

Evet, olumsuz bir özellik var mı? Muhtemelen fiyat olacak, tek olumsuz yanı. Çünkü en temel modeli bile ortalama 1000 Euro, Türkiye’ye ne kadarlık bir fiyat ile ulaşacağı henüz net değil. Ama en pahalı telefonlardan birisi olacağı kesin.