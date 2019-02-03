Huawei, son yılların yükselen yıldızlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Çinli akıllı telefon üreticileri arasında ilk sırada yer alan firma, genel akıllı telefon s ıralaması içerisinde ise 2.sırada yer alıyor. Sürekli olarak gelişen yeni kamera teknolojileri sunan firma şu sıralar ise yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışmaları yapmakta. Bu modeller içerisinde en çok dikkat çeken akıllı telefonun ise Huawei P30 Pro akıllı telefonları olması bekleniyor.

Özellikle kamera kısmında fark yaratmasını beklediğimiz P30 Pro akıllı telefonlarının kamera sistemleri için ortaya çıkan yeni bilgilerden söz edelim.

Huawei P30 Pro Kameraları Neler Sunacak?

Huawei P30 Pro akıllı telefonlarında yer alacak olan kamera sisteminin 3+1 şeklinde sıralanması bekleniyor. Telefonun arka kısmında 3 arka kamera bulunacak ve arka kameraların 40 MP değeri gibi oldukça yüksek değerlerde olması bekleniyor.

Bunun dışında artı bir kamera daha bulunacak. 4.kamera olarak karşımıza çıkacak olan ToF 3D sensörlerinin kullanılacağından söz ediliyor. TOF 3D sensörlerinin amacı ise nesneleri 3 boyutlu olarak algılamak olacak. Nesnelerin 3 boyutlu olarak algılanmasını sağlayacak olan kameralar, yapay zeka ile güçlendirilecek ve nesne algılama konusunda birçok artı sunacak.

İlk iki kameranın bir kamera alanında gruplandırıldığını göreceğiz. Üçüncü kamera ise bu iki kamera alanının hemen altında yer alacak. Üçüncü kameranın dışında sağ kısımda ToF kamerasının bulunacağını göreceğiz. Nesnelerin çok daha net algılanmasını sağlayacak olan sistemde yapay zeka artısının nasıl bir katkı sağladığını ise yeni modelin tanıtılmasından sonra göreceğiz.

Muhtemelen işlemcilerin tanıtılmasının ardından yapay zeka artısını görmek mümkün olacak. Kirin 990 serisinin özel kamera teknolojisi için nasıl bir geliştirme aldığını zaman gösterecek. Muhtemelen yapay zeka konusunda işlemci üzerinde oynamalar yapılacak. Tanıtımdan sonra P30 Pro kameraları ve yeni nesil akıllı telefonlar için daha fazla bilgi vereceğiz.