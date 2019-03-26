Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark’ta Zirveye Yerleşti!

Kısa bir süre önce tanıtılan Huawei P30 Pro, DxOMark listesinin en üstüne yerleşti. 112 skoru ile en üstte bulunan Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10 Plus amiral gemilerini geride bıraktı.

Yeni amiral gemisi fotoğraf bölümünde şu ana kadar en yüksek olan 119 puan aldı. Bu yüksek puanı, yüksek kaliteli zoom ve bokeh işleme sayesinde elde etti. Leica markalı Huawei kameralar, iki yeni donanıma güveniyor. Bunlar 125 mm periskop kamera ve 3D ToF sensörü.

Zoom kamerası şu anda piyasadaki en iyisi. Sadece periskop tasarımı için değil, zoom ve ana kameralardan gelen bilgileri birleştiren orta seviye zoom seviyelerine ulaşmak için bilgileri birleştiren süper çözünürlüklü teknoloji de harika performans gösteriyor.

P30 Pro, önceki modeller de dahil olmak üzere rekabeti bir hayli yükseğe çıkartıyor. Bokeh oluşturma da benzer şekilde sınıfının en iyisi. 2x büyütme (portreler için daha iyi) elde etmek için tekrar süper çözünürlük kullanılıyor ve ToF modülü arka planın sorunsuz ve doğru bulanıklaştırılmasını sağlıyor.

Düşük ışıklı fotoğrafçılıkta öne çıkan ana 40MP sensör genel olarak aynı şekilde iyidir. Herhangi bir aydınlatma durumunda (aşırı düşük ışıktan arkadan aydınlatmalı sahnelere kadar) ince detaylar sunar ve gürültüyü düşük tutar.