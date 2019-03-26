Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark'ta Zirveye Yerleşti!

Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark’ta Zirveye Yerleşti!

Huawei'nin en yeni telefonu Huawei P30 Pro, eşsiz kameraları ile şu ana kadar ki üretilen en iyi telefonlardan birisi oluyor....

By Muhammed Arslan

-

7
0
Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark'ta Zirveye Yerleşti!

Kısa bir süre önce tanıtılan Huawei P30 Pro, DxOMark listesinin en üstüne yerleşti. 112 skoru ile en üstte bulunan Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10 Plus amiral gemilerini geride bıraktı.

Yeni amiral gemisi fotoğraf bölümünde şu ana kadar en yüksek olan 119 puan aldı. Bu yüksek puanı, yüksek kaliteli zoom ve bokeh işleme sayesinde elde etti. Leica markalı Huawei kameralar, iki yeni donanıma güveniyor. Bunlar 125 mm periskop kamera ve 3D ToF sensörü.

Zoom kamerası şu anda piyasadaki en iyisi. Sadece periskop tasarımı için değil, zoom ve ana kameralardan gelen bilgileri birleştiren orta seviye zoom seviyelerine ulaşmak için bilgileri birleştiren süper çözünürlüklü teknoloji de harika performans gösteriyor.

Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark'ta Zirveye Yerleşti!

P30 Pro, önceki modeller de dahil olmak üzere rekabeti bir hayli yükseğe çıkartıyor. Bokeh oluşturma da benzer şekilde sınıfının en iyisi. 2x büyütme (portreler için daha iyi) elde etmek için tekrar süper çözünürlük kullanılıyor ve ToF modülü arka planın sorunsuz ve doğru bulanıklaştırılmasını sağlıyor.

Düşük ışıklı fotoğrafçılıkta öne çıkan ana 40MP sensör genel olarak aynı şekilde iyidir. Herhangi bir aydınlatma durumunda (aşırı düşük ışıktan arkadan aydınlatmalı sahnelere kadar) ince detaylar sunar ve gürültüyü düşük tutar.

Önceki İçerikHuawei Freelace Bluetooth Kullaklığını Tanıttı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A70 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Kısa bir süre önce Galaxy A70 hakkında başlayan söylenti yağmuru, Samsung'un Galaxy A70 akıllı telefonunu resmi olarak duyurması ile son buldu. Akıllı telefonun öne çıkan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Y5 2018 Alınır mı?

Huawei Y5 2018 BİM'in bu haftaki aktüel ürünlerinde satışa çıktı. 899 TL fiyata satışa sunulacak olan akıllı telefonu 8 Şubat 2019 Cuma gününden itibaren...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A60 Tüm Özellikleri Belli Oldu

Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A60 dün TENAA'da göründü, ancak yalnızca resimlerle ve temel özellikleriyle. Bir gün sonra, A70 zaten duyuruldu. A60'ın ise tüm özellikleri ortaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

1000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefon 2019

1000 TL bütçeniz var ve en iyi akıllı telefona sahip olmak istiyorsunuz. Biz sizin için 1000 TL'ye alınabilecek en iyi akıllı telefonu bulduk. Alcatel 3L...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A90’ın Bazı Özellikleri Belli Oldu

Samsung Galaxy A90, @OnLeaks kaynaklarına göre 6.73” gibi büyük bir ekrana sahip olacak. Bu ekran bir çentik ya da galaxy s10 serilerinde olduğu gibi bir yuvarlak kemara...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Enjoy 9S ve Enjoy 9e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, bugün Çin’de bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Enjoy serisine iki yeni akıllı telefon ekledi. Bunlar Enjoy 9S ve Enjoy 9e. İlk model olan Enjoy...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Huawei Freelace Bluetooth Kullaklığını Tanıttı - Fiyatı ve Özellikleri
Teknoloji Haberleri

Huawei Freelace Bluetooth Kullaklığını Tanıttı – Fiyatı ve Özellikleri