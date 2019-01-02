Huawei, kısa bir süre sonra Huawei P30 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. P30 ve P30 Pro modellerini kapsayan serinin daha öncesinde birkaç özelliği sızdırıldı. Şimdi ise bir YouTuber, sızıntıları baz alarak Huawei P30 Pro’nun konsept teknik çizimlerini oluşturdu.

Daha önce ki yazılarda da belirtildiği gibi, konsept tasarımları sızdırılmış haberlerdeki özellikleri baz alarak oluşturulur. Bu tip tasarımlar telefonun görünümü açısından neler beklemeniz gerektiğini gösterir. Bundan dolayı da daha önce yer alan haberlere göre, akıllı telefonun yanlarında dar çerçevelerle ve alt kısmında ince bir çeneyle gelmesi bekleniyor.

Ekranın üst kısmında, su damlası çentiği vardır ve yan tarafları kavislidir. Bu nedenle daha yüksek ekran/gövde oranı sunar. Ayrıca, telefonun bir ekran parmak izi sensörüyle birlikte geleceği söyleniyor. Bunlara ek olarak telefonun güç düğmesi ve ses kontrol tuşları sağ tarafa yerleştirilmiştir.

Arka panelde ise, telefon dikey olarak yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu ile donatılmıştır. Sensörlere çift tonlu LED flaş eşlik ediyor. Kamera modülü sol üst köşede yer alırken, sol alt köşede ise Huawei logosu var.

Huawei P30 Pro - Konsept Tasarımları 1 - 5

Önceki yayınlanan raporlar, Huawei P30 Pro’da yer alan dört kameranın sadece üçünün fotoğraf çekmek için kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Dördüncü kamera, 3B yüz tarama ve modelleme için kullanılacak bir ToF kamerasıdır. Bununla birlikte, Huawei P30 Pro’nun sensörlerinden biri, 10x optik zoom özelliğini destekleyen bir telefoto lens olarak ön plana çıkar.