Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei P30 Pro Ne Zaman Çıkıyor?

Huawei P30 Pro Ne Zaman Çıkıyor?

Huawei P30 serilerinin çıkış tarihini açıkladı. Fiyatı ve özellikleri hakkında bilgiler topladık.

By Selin Polat

-

18
0
Huawei P30 Pro Ne Zaman Çıkıyor?

Huawei‘nin 2 amiral gemisinden biri olan ve her senenin ilkbaharında tanıtılan P30 Pro‘nun çıkış tarihini ve tahmini fiyatını açıklıyoruz.

Huawei, kurumsal olarak yayınladığı bir teaserda P serilerinin tanıtılacağı tarihi açıkladı. Bu tarih 26 Mart 2019. Bu tarihte ön sipariş alımlarına başlayacağını ve P30 ile birlikte P30 Lite ve P30 Pro modellerinin de tanıtılacağını biliyoruz. Huawei bu etkinliğe P3 serisi adını veriyor.

40 saniyelik bu video aslında dikkatli bakınca biraz tasarım biraz da özellikleri hakkında çağrışımda bulunuyor. İşte o video.

Huawei P30 serisi şu an satışta olan Mate 20 serisinin üzerinde konumlanacak gibi duruyor. Ya da en iyi kötü ihtimalle benzer seviyede olacak. Hatta kullanıcılar bu iki seri arasında kararsızlığa dahi kapılabilir.

Huawei’nin muhtemel özellikleri aslında belli. Buradan teknik özelliklerine göz atabilirsiniz.

Bazı özellikleri şöyle;

  • İşlemci (Anakart): HiSilicon Kirin 980
  • RAM: 6 GB
  • Dahili hafıza: 128 GB
  • Arka kamera: 40 + 20 + 8 MP
  • Ön Kamera: 24 MP
  • Video Kayıt: 4K 60 FPS
  • Usb Bağlantısı: USB Type-C
  • Yüz tanıma: Var
  • Parmak izi okuyucu: Ekran üzerinde
  • Kablosuz Şarj: Var
  • Hızlı Şarj: Var
  • Kablosuz başka telefonu şarj etme: Var

Ram ve dahili hafıza seçeneklerinin alternatiflerinin de olacağını unutmayın. Yaklaşık fiyatı ise 128 GB ve 6 GB RAM kapasiteli versiyonunun 6.500 TL fiyat etiketine sahip olacağını düşünüyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Samsung geçtiğimi hafta S serilerini tanıttı ve Galaxy S10 telefonu için 6.600 TL fiyat belirledi. Yani aslında bu beklentilerin biraz altında gerçekleşti. Huawei’den de böyle bir hamle bekleyebiliriz.

Önceki İçerikİsimden Numara Sorgulama

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A40 FCC’de Göründü

Kısa süre önce Samsung UK'nin web sitesinde listelenen Galaxy A40, FCC sertifikası aldı. Bu nedenle yakın zamanda piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Akıllı telefon SM-A405FN/DS model numarası ile FCC'nin web sitesinde tespit...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Helio P35 ile Çalışan Oppo A5s Bazı Özellikleri Yayınlandı

Oppo A7 geçtiğimiz aylarda satışa çıktı. 14 nm teknoloji mimarisine sahip yonga seti ve dev bir bataryası vardı, ancak şirketin Oppo A5s olarak adlandırılan birkaç teknik özellik değişikliği ile...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Razr Katlanabilir Akıllı Telefonun Özellikleri Ortaya Çıktı

Motorola'nın Razr markasını daha önce esnek bir ekran ile diriltmeyi planladığını duymuşsunuzdur. Temel olarak, yüksek teknolojili bir twist ile bir flip telefon olacak. Neye benzeyeceğine dair...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 7 Pro Kamera Örnekleri Yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Redmi Note 7 Pro ay sonuna kadar bir çok pazarda tüketiciye sunulacak. Telefonun en önemli özelliklerinden biri Sony IMX58 sensörlü 48 MP kamerası....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find Z Benchmark Sonuçları Yayınlandı!

Oppo, Nisan ayında yeni bir amiral gemisi telefon piyasaya sürecek. Bunu Oppo başkan yardımcısı Shen Yiren tarafından telefonun temel özelliklerini paylaştığında öğrenmiştik. Telefonun adı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Nova 4e Özellikleri Sızdırıldı!

Kısa bir süre önce Çin'in bir alışveriş sitesinde yalnız ismi geçen Huawei Nova 4e modelinin, dün tanıtım tarihi yayınlamıştı. Huawei Nova 4e, 14 Mart'ta...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
isimden Numara Sorgulama
İpucu

İsimden Numara Sorgulama