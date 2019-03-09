Huawei P30 Pro Ne Zaman Çıkıyor?

Huawei‘nin 2 amiral gemisinden biri olan ve her senenin ilkbaharında tanıtılan P30 Pro‘nun çıkış tarihini ve tahmini fiyatını açıklıyoruz.

Huawei, kurumsal olarak yayınladığı bir teaserda P serilerinin tanıtılacağı tarihi açıkladı. Bu tarih 26 Mart 2019. Bu tarihte ön sipariş alımlarına başlayacağını ve P30 ile birlikte P30 Lite ve P30 Pro modellerinin de tanıtılacağını biliyoruz. Huawei bu etkinliğe P3 serisi adını veriyor.

40 saniyelik bu video aslında dikkatli bakınca biraz tasarım biraz da özellikleri hakkında çağrışımda bulunuyor. İşte o video.

Huawei P30 serisi şu an satışta olan Mate 20 serisinin üzerinde konumlanacak gibi duruyor. Ya da en iyi kötü ihtimalle benzer seviyede olacak. Hatta kullanıcılar bu iki seri arasında kararsızlığa dahi kapılabilir.

Huawei’nin muhtemel özellikleri aslında belli. Buradan teknik özelliklerine göz atabilirsiniz.

Bazı özellikleri şöyle;

İşlemci (Anakart): HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Dahili hafıza: 128 GB

Arka kamera: 40 + 20 + 8 MP

Ön Kamera: 24 MP

Video Kayıt: 4K 60 FPS

Usb Bağlantısı: USB Type-C

Yüz tanıma: Var

Parmak izi okuyucu: Ekran üzerinde

Kablosuz Şarj: Var

Hızlı Şarj: Var

Kablosuz başka telefonu şarj etme: Var

Ram ve dahili hafıza seçeneklerinin alternatiflerinin de olacağını unutmayın. Yaklaşık fiyatı ise 128 GB ve 6 GB RAM kapasiteli versiyonunun 6.500 TL fiyat etiketine sahip olacağını düşünüyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Samsung geçtiğimi hafta S serilerini tanıttı ve Galaxy S10 telefonu için 6.600 TL fiyat belirledi. Yani aslında bu beklentilerin biraz altında gerçekleşti. Huawei’den de böyle bir hamle bekleyebiliriz.