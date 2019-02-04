Akıllı telefon kılıf üreticisi Olixar‘ın son görüntüleri, Huawei P30 Pro‘da şirketin ilk dörtlü kameralı telefonu olacağını gösterdi. Şimdi telefonun spekülatif bir görünümü ortaya çıktı ve oldukça havalı görünmekle birlikte kılıfların gösterdiği şeyle eşleşmiyor.

Bu renderler, P20 Pro‘ya benzer bir tasarım, ancak ikinci bir sıradaki ek bir kamera kurulumu görünmektedir.

Olixar kasa tasarımları ikinci bir sırayı gösteriyor, ancak bu sadece ikili flaş ve Lazer otomatik odaklama için. Kılıf yapımcılarına, sadece delik açacakları yerler ve ne kadar büyük olmaları gerektiği, söylenir. (her bir deliğin amacı değil) Yine de, bu bir kamera için yeterince geniş görünmüyor.

Aşağıdaki görüntüleri kılıf üreticisinin paylaşmış olduğu görüntülerdir.

Ayrıca, bu Laser AF sistemleri oldukça küçük. 3B Uçuş süresi sistemi olabilir, ama şimdilik Olixar renderlerının daha güvenilir olduğunu düşünüyoruz.