Huawei P30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, söz verdiği gibi bugün Paris’te düzenlediği etkinlikte P30 akıllı telefonlarını tanıttı. Şu ana kadar üretilen telefonlar arasında en iyi kameraya sahip olan Huawei P30 Pro, muhtemeln piyasadaki diğer telefonlardan daha fazla ilgi çekecek. 8MP periskop zoom kamerası, 125 mm odak uzaklığına kadar ulaşır.

Optik Görüntü Sabitleme (OIS) fotoğrafların keskin ve videoların düzgün görünmesini sağlar. Huawei ve Leica, diğer iki kamerayı da özel özelliklere sahip olarak yükselttiler. Ortaya ise asıl satış noktası kameralar olan bir amiral gemisi çıktı.

Sony tarafından, RYYB renk filtresi dizileriyle ön plana çıkan özel bir 40MP sensör akıllı telefonda yer alıyor. Sarı, daha da düşük ışık performansı için Yeşil’in yerini aldı. Ki Huawei zaten bu alanda liderdi.

Maksimum ISO artık Mate 20 Pro‘nun çekebildiğinin iki katı ve parlak. Ayrıca f/1.6 diyafram ve OIS tarafından daha fazla yardım ediliyor.

P30 Pro’da ayrıca, otomatik netleme özelliğine ve ToF sensörüne sahip 20MP ultra geniş açılı bir kamera (16mm) bulunuyor. Bu, daha gerçekçi bokeh için, çok katmanlı alan etkisi derinliği için kullanılcakr. Hibrit zoom geri döndü ve 10x’e kadar çıkabiliyor.

Huawei P30 Pro Ön Panel Tasarımı

Ön panelde de büyük bir tasarım geliştirmesi yapıldı. 6.47 inç AMOLED ekran, Mate 20 Pro’dakinden daha iyi performans göstermesi gereken ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip. Ekran çözünürlüğü 1080p+.

Ekran aslında kulaklık görevi de gördüğünden üçlü görevi yerine getiriyor. Bu, daha derin bir ses üreten ve daha az ses sızıntısı olan ikinci nesil bir teknolojidir. İlginç bir şekilde, tüm ekran bir kulaklık işlevi görür, böylece kulağınızı herhangi bir yere koyabilirsiniz.

Ancak, bu kurulum stereo hoparlör anlamına gelmez. Bunu telafi etmek için, Huawei daha büyük bir gürültü düşürücü hoparlör ekledi. Çentik gözyaşı boyutuna indirgendi. Geliştirilmiş bokeh oluşturma özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü bir 32MP selfie kamerası da burda ye alıyor.

Huawei P30 Pro Donanım ve Fiyatı

Huawei P30 Pro, şirketin en son teknolojisi olan Kirin 980 yonga seti ile çalışıyor. Bellek değişkenleri ise 6GB/8GB RAM ve 128GB/256/512GB depolamadır. Ancak hafıza yeni NM hafıza kartları ile genişletilebilir.

P30 Pro, Huawei’nin en iyi şarj teknolojisini alıyor. Bu, 4.200mAh batarya için 40W Süper Şarj, 15W hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj demektir.

P30 Pro, cam panellerin arasına yerleştirilmiş metal bir çerçeve üzerine inşa edilmiştir. Suya dayanıklıdır (IP68) ve çeşitli gradyan renklerde gelecek.

Telefonun bugün ön siparişleri başlıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama modeli 1.000 Euro‘dan başlıyor. Daha fazla depolama alanı istiyorsanız, 256GB depolama 1.100 Euro ve 512GB ise 1.250 Euro‘dur.