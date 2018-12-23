Huawei, amiral gemisi akıllı telefon modellerini yenilemek için hazırlıklarına başladı. Marka çok kısa bir süre sonra P serisini yenileyecek. Ana amiral gemisi serisi akıllı telefonlarını yenileyecek olan markanın amiral gemisi için Pro modeli ise Huawei P30 Pro akıllı telefonları olacak.

Pro özellikleri içerisinde en çok dikkat çeken kısım ise yeni akıllı telefonların kameraları olacak. Daha önce ana modelin nasıl bir kamera sunacağı konusunda bilgiler paylaşmıştık. Şimdi ise Huawei P30 Pro modeli için kamera detayları ortaya çıktı.

Huawei P30 Pro Nasıl Bir Kamera Düzeniyle Gelecek?

Huawei P30 Pro akıllı telefonlarının kamera kısmında 4’lü bir dizilimle beraber geleceğinden ö ediliyor. Arka kısımda tam 4 arka kamera bulunacak. Arka kısımda yer alacak olan 4 kameranın yetenekleri konusunda da bazı detaylar ortaya çıkmış durumda.

Buna göre 4 arka kameranın tamamı fotoğraf için kullanılmayacak. 3 kamera fotoğraf ve video için kullanılan ana kameralar olacak. 3 kameranın dışında 4.kameranın ise özel bir misyonunun olacağından söz ediliyor. 3 boyutlu yüz tanıma sistemi sunacak olan 4.kamera, hem uzaklık algılama hem de nesne tanıma konusunda çok daha başarılı bir model olacak.

Huawei P30 Pro modelinin kamera yeteneklerinin farkları kısmında dikkat çekecek olan bir başka nokta ise optik zoom özelliği olacak. Ana modelde 5x optik zoom kullanımı yapılacağını dile getirmiştik. Huawei P30 Pro modelinde ise 10x optik zoom kullanımı sunulacak. 3 boyutlu tarama özelliğinin de kullanılacağından söz edilen kameraların kaç MP değerinde olacağı ise bilinmiyor.

Yine Leica lenslerinin kullanılacağı akıllı telefonun, kamera özelliklerinin tam olarak netlik kazanması için bir süre daha beklemek gerekecek. Şimdilik çok daha iddialı bir kamera sistemiyle karşı karşıya olacağımızı söyleyebiliriz. Kamera konusunda yeni detaylar açıklandığı zaman P30 Pro bilgilerine sitemizden yer vermeye devam edeceğiz.