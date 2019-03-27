Huawei, Huawei P30 ve Huawei P30 Pro ‘yu kısa bir süre önce tanıttı. P30 modeli, P20 modelinin yükseltilmiş bir sürümü iken, P30 Pro modeli P20 Pro‘yu baştan yarattı. Kısa bir ön değerlendirme yapacak olursak, P30 Pro en iyi kameralara sahip akıllı telefon.

Peki bu iki yeni amiral gemisi, birbirlerinden nasıl farklıdır? P30 ve P30 Pro arasındaki farklar ve benzerlikler. Hangisi sizin için doğru olanı? Hangisini satın almak daha mantıklı kısa bir karşılaştırma yapalım.

Dilerseniz her iki telefonun genel özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz: Huawei P30 Pro ve Huawei P30 Karşılaştırması

Huawei P30 Pro ve Huawei P30 Arasındaki Benzerlikler

Huawei P30 ve P30 Pro, aynı yonga seti ile destekleniyor, Kirin 980. Aynı zamanda ikisi de aynı yazılıma sahip. Android’in son sürümü olan Android Pie ve Huawei’nin kendi yazılımının son versiyonu olan EMUI 9.1 arayüzü var.

Hem P30 hem de P30 Pro, OnePlus 6T gibi ön panelin üst tarafında bir su damlası çentiği ile donatılmıştır. Her ikisi de optik ekran içi parmak izi sensörlerini kullanıyor.

Ayrıca ikisi de 32 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. P30 ve P30 Pro da cam panellerin arasına sıkıştırılmış metal çerçeveler ile benzer tasarımlara sahip. Son olarak iki amiral gemisi de önceki modellerine göre oldukça fazla özellikle donatılmıştır.

Huawei P30 Pro ve Huawei P30 Arasındaki Farklılıklar

Genel olarak tasarımları ve yazılımları hem P30 hem de P30 Pro’da benzer olsa da, iki model arasında birkaç fark var.

Fiyat Farkı

Standart Huawei P30 modelin, 128GB/6GB’lık bir sürümü için 750 Euro ödenmesi gerekiyor. Buna karşılık P30 Pro, 128GB/8GB model için 1000 Euro ödeniyor. Ayrıca 256GB depolama modelinde 100 £ ve 512GB model için ekstra 100 £ istiyor.

Su Geçirmemezlik Durumları

Huawei P30 Pro, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip ve Samsung Galaxy S10 gibi diğer amiral gemileri ile aynı şekilde korunuyor.

Buna karşılık standart P30, IP53 sertifakası ile biraz daha düşüktür ve Pro modeline kıyasla su ve toza karşı daha az dirençli olmasına sebep oluyor.

Ekran, Boyut ve Ağırlık

Huawei P30, 6.1 inç ekrana sahipken, P30 Pro daha büyük 6.47 inç ekran ile donatıldımıştır.

Ayrıca P30 düz bir ekrana sahipken, P30 Pro eğri kenarlı ekrana ev sahipliği yapıyor.

Her ikisi de OLED panellere, 19.5:9 en boy oranına ve aynı çözünürlüğe sahip.

Ancak ekranın düz olmasından kaynaklı olarak P30 modelinin görüntüleme özelliğini daha keskin hale getiriyor.

Huawei P30 ve P30 Pro’nun fiziksel boyutları da farklı. P30 modeli, 149.1 x 71.36 x 7.57 mm ölçülerine ve 165 g ağırlığa sahip.

P30 Pro daha büyük ekranı nedeniyle 158 x 73.4 x 8.41 mm‘de daha büyüktür. Ayrıca 192g‘de daha ağırdır.

Kamera Özellikleri

Huawei P30 ve P30 Pro arasındaki temel fark, arka kameralardır. P30’un üçlü arka kamera kurulumu olmasına karşın, P30 Pro’nun dörtlü arka kamera kurulumu vardır.

P30’un üçlü kamera kurulumu, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksel ana sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel ultra geniş sensör ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel zoom sensöründen oluşur. Bu aynı zamanda 3x optik yakınlaştırmaya ve 30x dijital yakınlaştırmaya sahiptir.

Ancak P30 Pro‘da f/1,6 açıklığa sahip 40 megapiksel bir ana sensör, f/2,2 açıklığa sahip 20 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve f/2,4 açıklığa sahip 8 megapiksel zoom sensörü bulunur. 5x optik zoom ve 50x’e kadar dijital zoom sunar. P30 Pro’da ayrıca derinlik için ek bir ToF sensörü bulunur.

Donanımsal Farklılıklar

Huawei P30 ve P30 Pro aynı Kirin 980 işlemciye sahip, ancak Pro model daha fazla RAM ve daha büyük bir batarya kapasitesi sunuyor. P30 3650mAh bataryaya sahipken, P30 Pro 4200mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.

Pro model ayrıca, 128GB, 256GB ve 512GB’lık üç depolama kapasitesine sahipken, standart P30 sadece 128GB’a geliyor. Her ikisi de, 256GB’a kadar depolama genişletmesi için Huawei’nin Nano Memory kartını destekliyor.

P30 Pro, Mate 20 Pro gibi ters kablosuz şarj ile birlikte gelirken, P30 bu özelliği ve genel olarak kablosuz şarjı listeden çıkarır.

Genel Değerlendirme

Huawei P30 Pro modeli, P30’a göre tabi ki daha üstün. Bu üstünlük, daha gelişmiş bir kamera sistemi, daha fazla RAM, daha büyük bir batarya kapasitesi ve daha büyük bir ekran şeklinde geliyor.

P30 Pro, P30 standardından daha pahalıdır. Aralarında 250 Euro’dan fazla fark var. Bu yüzden bu ekstra özelliklerin paranıza değip değmeyeceğine karar vermelisiniz.

Ayrıca iki telefonun incemelesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.