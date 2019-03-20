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Huawei P30 Pro Videosu Yayınlandı

By Selin Polat

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Huawei P30 ve P30 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Huawei P30 ailesi önümüzdeki hafta Paris’te düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Ancak akıllı telefona ait sızıntılar gelmeye devam ediyor. En son gelen sızıntı ise P30 Pro‘nun ön kısmını ve ekran altı parmak izi okuyucusunu gösteren bir uygulamalı video.

Gördüğünüz gibi, her şey önceki sızıntı yayınlarla aynı, ancak ekran tarayıcısının ne kadar hızlı çalıştığını görmek güzeldi. Yeni bir açma hızı şampiyonu varmış gibi görünüyor. Videodaki adam parmağını ekrana kısa bir süre tuttu ve cihazın aniden kilidini açtı.

Bu noktada, Huawei‘nin optik parmak izi okuyucusu mu yoksa Galaxy S10 ve S10 + ‘da gördüğümüz Qualcomm’un ultrasonik birimlerinden birini kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz. Telefonun gelecek haftaki tanıtımından sonra öğreneceğiz.

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