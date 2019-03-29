Şayet amiral gemisi telefon almayı düşünüyorsanız ve önceliğiniz fotoğrafçılıksa, birkaç seçeneğiniz vardır. Tek bir 12MP arka kameras ile son derece mükemmel görüntüler elde eden Google Pixel 3; birçok ortamda iyi bir iş çıkaran Galaxy S10 serisi; Huawei‘nin P ve Mate serisi telefonları da var.

Mate 20 Pro‘nun hemen hemen her aydınlatma ortamında ve çekim koşullarında ne kadar iyi çalıştığını zaten biliyoruz. 40MP ana arka kamera, 20MP ultra geniş kamera ve 3x optik zoom özellikli 8MP telefoto seçeneğine sahip. Aynı zamanda sektördeki en iyi düşük ışık modlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Şimdi ise Huawei P30 Pro, geliştirilmiş bir çekirdek sensörü ve 10x’e yakın kayıpsız hibrit zoom vaat eden, 5x optik periskop zoom merceği ile aynı şeyi sunuyor. Ayrıca geliştirilmiş yapay zeka desteli bokeh için arkada ToF sensörü de var.

Dilerseniz her iki telefonun genel özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz: Huawei P30 Pro vs. Mate 20 Pro Karşılaştırması

Huawei P30 Pro vs. Mate 20 Pro Tasarım

Dışarıdan baktığınızda, Mate 20 Pro ve P30 Pro arasında çok fazla benzerlik olduğunu görebilirsiniz. Açıkçası en büyük fark, P30’un dar çerçeveli, daha küçük bir çentik ve simetrik kavisli kenarlı tasarımı oluyor.

Telefonun arka tarafında ayrıca, Huawei’nin kamera kurulumu Mate ve P serisi arasında farklılıkları gösteriyor. P30 asimetrik bir dikey sensör ve mercek şeridine sahipken, Mate 20 kare kamera modülünü ortalamaktadır. Her ikisi de arkadan biraz çıkıntı yapar, ancak P30’lar daha belirgindir ve potansiyel olarak daha rahatsız edicidir.

Huawei P30 Pro vs. Mate 20 Pro Ön Panel

Diğer ana özellik farkı, P30 Pro‘nun OLED ekranının, daha büyük olmasına rağmen, daha az keskin olmasıdır. Ayrıca 6.47 inç kavisli OLED ekranı sadece 1080p, Mate 20 Pro‘ların ise 1440p.

Mate 20 Pro ayrıca P30 Pro’nun sahip olmadığı 3D yüz kilidini açmayı sağlayan daha büyük bir ön çentik de içeriyor. Buna karşılık P30 Pro modelinde ise akustik ekran denilen var. Bu, OLED ekranını kullanarak, ekranın hoparlör olarak kullanıldığını söylemenin süslü bir yolu.

Bunun arama kalitesini nasıl etkilediği belli değil, ancak kesinlikle özel bir kulaklıktan daha iyi olmayacak, bu nedenle aramalar öncelikli ise, belki de P30’dan uzak durmak isteyeceksiniz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro Karşılaştırması

Huawei P30 Pro vs. Mate 20 Pro Donanım

Diğer fark ise donanımda oluyor. Özellikler açısından P30 Pro, RAM’i Mate 20 Pro’nun 6 GB’ından 8 GB’a çıkarır ve 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ekler.

Gerisi, 40W SuperCharge hızlı kablolu şarjı ve 15W kablosuz şarjı, ters kablosuz şarjının yanı sıra Kirin 980 yonga seti, 4200mAh batarya kapasitesi oldukça benzer.

Tabii ki, her iki telefonda da ekran içi parmak izi sensörleri var. Ancak P30 Pro’daki sensör, daha iyi güvenilirlik ve hız için güncellenmiştir. Bununla birlikte, hala optiktir. Bu da bir parmağın soğuk, kirli veya ıslak olduğunda çalışma olasılığını düşürür.

Bununla birlikte, Mate 20 Pro gibi P30 Pro da, IP68 suya ve toza dayanıklıdır. Bu nedenle telefonu sert hava koşullarında kullanmakta hiçbir sorun yoktur.

Ayrıca bkz: Huawei P30, P30 Pro ve Huawei P20, P20 Pro Karşılaştırma

Huawei P30 Pro vs. Mate 20 Pro Kameralar

Huawei’nin 2018’in sonlarındaki amiral gemisi ile 2019’ın başındaki amiral gemisi ile küçük farklılıkları tartışmak çok zaman alabilir. Buradaki asıl fark kameralardan geliyor.

Ancak gerçek şu ki kamera büyütmelerinin yanında önemli bir şey yok. Huawei, P30 Pro’daki kamera kurulumunun tamamını temelde yeniden tasarladığını söyledi. Bunun sonucunda Mate 20 Pro’nun geleneksel RGB dizisine kıyasla benzersiz bir RYYB (Kırmızı, Sarı, Sarı, Mavi) piksel düzenlemesi kullanan geliştirilmiş bir 40MP çekirdek algılayıcı seçti.

Bu tek başına gelişmiş düşük ışık performansı sunmalıdır. Ayrıca, P30 Pro’daki bilgisayarlı fotoğrafçılık işlemlerinde de önemli gelişmeler yapıldı. HDR çekimleri için daha dinamik ve daha az karanlık alanlara veya daha fazla karanlık alanlara göre daha net pozlama haritaları oluşturdu.

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Ana sensör ayrıca, Mate 20 Pro’nun f/1.8 lensine kıyasla daha geniş bir f/1.6 açıklık ile eşleştirilmiştir, bu da daha iyi düşük ışık sonuçlarına yardımcı olur. Huawei 20MP ultra geniş sensörünü koruyor. Ancak bu sefer daha az bozulma ve daha az uygulama olduğunu iddia ediyor.

P30’un Pro kare biçiminde duran üçüncü kamerası, lensi 90 derecelik bir açıyla yansıtmak için bir prizma kullanan 5x periskop lensidir. Sonuç, şimdiye kadar bir akıllı telefonda duyulmamış, 5x veya 125mm’ye eşdeğer bir odak uzaklığına kadar kayıpsız zoom yapabiliyor.

Diğer kameralarla ve yazılım optimizasyonlarıyla eşleştirilen P30 Pro’da kayıpsız yakınlaştırmanın 10x zoom olduğunu söyleniyor. Bunu Mate 20 Pro’da zaten görmüşken, burada daha iyi olması gerekiyor.

Son olarak P30 Pro’da, Honor V20, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S10 5G gibi cihazlarda son zamanlarda daha sık gördüğümüz bir ToF kamerasına sahip. Böyle bir sensöre yönelik temel avantaj;

Ayrıca bkz: Galaxy S10 Plus vs Mate 20 Pro Kamera Karşılaştırması

Huawei’nin portre veya bokeh modlarıyla eşleştirildiğinde, nesnelerin etrafındaki daha temiz anahatlar için yapması gereken daha fazla derinlik bilgisinin doğrulamasıdır. Huawei’nin portre modu özelliği geçmişte oldukça güçlüydü, bu nedenle ToF’un eklenmesiyle iyice nirvanaya çıktı.