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Huawei P30 Pro vs. Pixel 3 Kamera Karşılaştırması! Hangisi Daha İyi?

En iyi kameralı telefon hangisi? Google Pixel 3 mü yoksa Huawei P30 Pro mu? İşte, derinlemesine bir karşılaştırma...

By Muhammed Arslan

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Huawei P30 Pro vs. Pixel 3 Kamera Karşılaştırması

Huawei‘nin P20 Pro ve Mate 20 Pro akıllı telefonları, Google‘ın yılın sonunda Pixel 3‘ü tanıtmasına kadar 2018’in en iyi kameralı telefonları idir. Kamera karşılaştırması söz konusu olduğunda Piksel 3, Google’ın donanımdan ziyade, yazılımı ile ön plana çıkıyor.

Kamerasının boyutu küçük, ama çekilen fotoğraflar üzerinde yazılımsal iyileştirmeleri o kadar iyi olmuştur ki, Huawei’nin iki amiral gemisini geride bırakmıştır.

Birkaç ay ileri hızlıca ilerleyin ve artık tacı Google’dan geri almayı hedefleyen P30 Pro’ya sahibiz. Huawei, yazılımın yalnızca bu kadar ileri gidebileceğini ve gerçekten harika bir fotoğraf çekmek için donanımın iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Hangi şirketin yaklaşımı en iyisidir? Huawei P30 Pro vs. Pixel 3 Kamera Karşılaştırması ile hangi telefonun daha iyi fotoğraf çektiğine siz kendiniz karar verebilirsiniz.

Huawei P30 Pro vs. Pixel 3 Kamera Karşılaştırması

Dilerseniz akıllı telefonların genel özelliklerinin karşılaştırıldığı Huawei P30 Pro vs. Pixel 3 özellik Karşılaştırmasına göz atabilirsiniz.

Huawei P30 Pro vs. Pixel 3 Kameralar

Ultra Geniş Açılı Kamera

İlk önce ultra geniş açılı kamera karşılaştırması var. Pixel 3 sadece tek bir kameraya sahip. Bu nedenle Google, geniş açılı bir “efekt” oluşturmak için yazılım ve AI kullanıyor.

Buna efekt diyoruz, çünkü yukarıdaki resimden de görüldüğü üzere uygun bir ultra geniş açılı kameranın yerini hiçbir şey tutamaz. Pixel 3’te geniş açılı bir resim çekmek için biraz daha geriye gitmeniz gerekiyor.

Normal Çekim ve Zoom’lar

Daha sonra, her iki telefon tarafından da çekilen normal görüntülere göz atıyoruz. P30 Pro, Pixel 3’e kıyasla daha geniş bir görüş alanına sahip. Ancak her iki resim de ayrıntılar çok iyi ve aynı zamanda renkleri doğru şekilde üretiyor.

Şimdi de sıra yakınlaştırmaya geldi. Burası P30 Pro’nun Pixel 3’ü oldukça geride bıraktığı yerdir. Google, yalnızca dijital zoom elde etmek için yalnızca yazılıma güveniyor.

Buna karşılık P30 Pro ise 5x optik zoom, 10x Hybrid zoom veya 50x dijital zoom‘a kadar görüntü yakalayabilecek donanıma sahip.

Google’ın yazılım iyileştirmeleri kesinlikle etkileyici olsa da, Huawei, P30 Pro’daki donanımın yazılımdan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Bu durum yeni amiral gemilerinin piyasaya sürülmesiyle değişebilir mi? Bunun için biraz daha bekleyeceğiz.

Şimdi, Google’ın daha öncesinde doğrudan ilk sıralara çıktığı noktaya geliyoruz. Düşük ışıklı çekimler. Google’ın geliştirilmiş Gece Görüşü teknolojisine, P30 Pro nasıl karşılık verecek.

Gece Modu ve Düşük Işıklı Çekim

Huawei, P20 Pro’da ilk defa gece modunu bir telefonda kullandı. Ancak yeni P30 Pro ile bu teknolojiyi geliştirdi. Yeşil yerine sarı piksel tabanlı yeni algılayıcı, bu görüntülerde görünen daha fazla ışığa izin veriyor.

Peki ya gece modu etkinleştirilmiş olursa durum nasıl oluyor? Pixel 3, P30 Pro’nun normal düşük ışık çekimi ile aynı miktarda ayrıntıyı yakalamakta başarılı oluyor, ancak P30 Pro’nun gece modu sınırları daha da zorluyor.

P30 Pro burada daha iyi görüntü yakalar. Pixel 3’ün görüntüsü çok karanlık ve Google, bu fotoğrafta dinamik aralıklarla mücadele ediyor. Ayrıca renklendirme konusunda P30 Pro daha iyi doğruluğa sahip.

Selfie ve Makro Çekim

Şimdi ise söz konusu Selfieler ve Pixel 3 burada biraz daha iyi bir genel görüntü alıyor. P30 Pro selfie kamerası geçen yıla göre oldukça gelişti, ancak Google’ın yazılımı mükemmel selfie çekebiliyor. Aynı zamanda, biraz daha geniş bir özçekim alanına sığdırmaya yardımcı olan, yazılım tarafından yönlendirilen, biraz daha geniş bir görüş alanı vardır.

Bu iki görüntü arasında çok fazla fark yok. Her iki şirket de konuyu odakta tutarken oldukça fazla miktarda bokeh ekliyor, ancak renkler Pixel 3’te biraz daha gerçekçi.

Genel Değerlendirme

Şüphesiz, Google’nın kamerası, yazılımı sayesinde son derece muazzam görüntüler yakalıyor. Selfie modunda ve makro çekimlerde şüphesiz açık ara öne çıkıyor. Ancak yeni amiral gemisini de unutmamak gerekiyor.

Google’ın yazılımı ile her şeyi tek bir kameraya bindirmesine karşın, Huawei donanımları ile Pixel 3’ü geride bırakıyor. Geniş açılı kameranın yanı sıra gece modu çekimleri de son derece mükemmel.

Hangisinin kamera çekimleri iyi diye soracak olursanız, sadece yakınlaştırma zoom teknolojisi sayesinde bile Huawei P30 Pro diyebilirim. Dilerseniz, aşağıdaki karşılaştırmalara da göz atabilirsiniz.

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