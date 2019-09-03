Huawei P30 Pro Yeni Renk Seçeneklerinde Geliyor

IFA 2019, Huawei için yeni ürünlerin tanıtıldığı bir etkinlik olmayacak, aynı zamanda eski modellerin yeni renk seçeneklerinde tanıtıldığı bir şölen olacak....

Kısa bir süre sonra IFA 2019 başlıyor olacak. Birçok akıllı telefon üreticisi en yeni ürünlerini bu etkinlikte tanıtacak. Huawei Mate 30 serisi ise Huawei‘nin standlarını süsleyecek. Ek olarak şirket Huawei P30 Pro‘nun yeni renk seçeneklerini de piyasaya sürecek.

Daha önce Huawei daha küçük Huawei P30 için iki yeni renk patenti aldı. “panda” renk düzeni olarak adlandırılan bu renk çeşidi, iki farklı rengin aynı anda kullanılmasına olanak sağlıyor.

Birçok çevrimiçi mağazanın Misty Lavender ve Mystic Blue isminde P30 Pro için yeni renk seçenekleri mevcut. Ancak resimler hala boş. Hiçbir resim yüklenmedi. Ancak bunun Mate serisi ile ne alakası var diye soracak olursanız, bu yeni renklerin Mate serisinde de kullanılması bekleniyor.

Ortaya çıkan son raporlar zaten Mate 30 için yeni renk seçeneklerinin ne olduğunu bize göstermişti. Ama yeni iki renk tonlu grandyan seçenekler çok daha ilgi çekici durabilir. Tabi ki bu yeni renk tonlarının ne kadar beğeni getireceğini henüz söylemek için çok erken. ,

Huawei P30 Pro akıllı telefon 26 Mart 2019’da tanıtıldı ve önümüzdeki ay satışa sunulacak. Telefon, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe ve 19,5: 9 en boy oranına sahip 6,47 inç dokunmatik ekranla geliyor. Bu ekran 398 PPI değerinde ve damla çentikli bir tasarıma sahip.