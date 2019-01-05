Samsung’un hemen arkasında yer alan ikinci marka olarak kendisine yer bulan Huawei, yerini sağlamlaştırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Markanın yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olacak olan Huawei P30 akıllı telefonları ise iddiayı biraz daha arttıracak gibi duruyor.

Gelen sızıntılarda yine Huawei P30 iddiasını ortaya koymakta. Yeni akıllı telefonların tasarımının nasıl olacağını gösteren yeni bir sızıntı haberinin geldiğini de ekleyelim. Telefonların render görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıkan sızıntı da dikkat çeken detaylar var.

Huawei P30 Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Paylaşılan render görüntülerine baktığımız zaman Huawei P30 akıllı telefonlarının beklendiği gibi su damlası çentik alanıyla geleceği görülüyor. Su damlası çentik alanının bulunduğu Huawei P30 akıllı telefonlarında 6 inçlik bir ekran kullanılacak. Tahmin edeceğiniz gibi ekran kısmında başka bir detay söz konusu değil. Geri kalan kısımda oldukça geniş bir kullanım alanı olacak.

Arka kapak bölümüne geçtiğimiz zaman ise P30 akıllı telefonlarının 3 kamera ile geleceği görülüyor. Üst üste sıralı olan 3 arka kamera kullanacak olan telefon, Pro modelinde ise 4 kamera ile karşımıza çıkacak. Ana modelde kamera kısmında çok önemli bir değişikliğin olmayacağı ve dizilimin sabit kalacağını söylemek yanlış olmaz. Tabii ki teknik kısımda değişiklikler olacak.

5x optik yaklaştırma özelliğine sahip olacak 38 MP değerinde lenslerin kullanılacağı belirtilen akıllı telefonların ön kısımda da 24 MP değerinde bir kamerasının olması bekleniyor. Hem arka hem de ön kamera kısmında daha gelişmiş ve yazılım olarak güçlendirilen bir telefon karşımızda olacak. Kirin 980 işlemcileri ve 6,8 GB RAM bellek miktarı gibi dikkat çeken teknik detaylarla göreceğimiz Huawei P30 için yeni bir detay geldiği zaman sitemizde yer vereceğiz.