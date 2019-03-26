Huawei P30 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Merakla beklenen Huawei P30 akıllı telefonları sonunda tanıtıldı. Serinin tüm modellerinin ortaya çıktığı tanıtımda en çok dikkat çeken model ise ana seri Huawei P30 akıllı telefonları oldu. Peki, merakla beklenen Huawei P30 nasıl bir akıllı telefon? Ne gibi özelliklerle geldi?

Huawei P30 Tasarımı

Her zaman olduğu gibi yeni akıllı telefonlara da tasarım kısmından başlayalım. Huawei P30 akıllı telefonları şu ana kadar sızdırılan tasarım hatlarından farklı bir yapıyla gelmedi. Yine söz konusu akıllı telefonların su damlası çentik alanıyla beraber geldiğini görmek mümkün oldu.

Yeni akıllı telefonların su damlası çentik alanı dışında, ekranın hafif kavisli olduğunu ve tam ekranın kullanıldığını gördük. Arka kapak kısmında ise yine beklentileri karşılayan bir tasarım geldi.

Köşeye konumlandırılmış olan üst üste 3 arka kamera kullanılmış durumda. Dikine konumlandırılmış olan kameraların altında flaş ışığının yer aldığını da ekleyelim. Flaş ışığının altında da Leica lensler için bilginin yer aldığı dikine bir yazı var.

Bu bölümün hemen altında da yine Huawei yazısının yatay bir şekilde öne çıktığını görüyoruz. Telefonun alt kısmındaki dizilimde değişmiyor. Alt kısımda yine USB Type C bağlantıları ve 3,5 mm kulaklık girişine yer verilmiş durumda.

Huawei P30 Ekran Özellikleri

Yeni üst seviye akıllı telefonların ekranlarının da üst seviye olduğunu görüyoruz. Su damlası çentik alanı dışında bu modelin hafif kavisli bir ekranı var. 6.1 inçlik ekranda OLED paneller kullanılıyor.

Çözünürlük kısmında ise Full HD+ çözünürlük değerini yani 2340 X 1080 piksel değerini görüyoruz. Ekran bölümünde parmak izi kullanılan Huawei P30, HDR10 desteğini de beraberinde getiriyor.

Huawei P30 Teknik Özellikleri

Gelelim merakla beklenen akıllı telefonların teknik özellikleri kısmına. Her zaman olduğu gibi bu modelde de amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alan sistem özellikleri dikkat çekti. Mate 20 modelinden alışkın olduğumuz Kirin 980 işlemcilerini kullanan akıllı telefon, 8 çekirdekli işlemcilerle beraber 2.6 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor.

2+2+4 şeklinde çekirdek dizilimi sunan işlemcilerin yanında 6 GB RAM bellek miktarının sunulduğunu da ekleyelim. Dahili depolama birimi olarak ise 128 GB depolama alanı sunuldu. NM card ile arttırılabilir hafızadan da söz edildi.

Kamera Özellikleri Neler?

Kamera sistemi konusunda da bilgilerden söz edelim. Bu modelde 3 arka kamera kullanılıyor. 40 MP + 16 MP + 8 MP değerinde üç arka kamera kullandığı görülen akıllı telefonun ana kamerasında f/1.8 diyafram açıklık değeri sunuluyor. İkinci kamera kısmında ise f/2.2 diyafram açıklık değerini görüyoruz.

Son kamera kısmında ise f/2.4 diyafram açıklık değerine yer verilmekte. Süper makro çekimi yapabilen kameraların 5 kat hibrit yaklaştırma sunduğu da açıklandı. Yine ön kamera kısmında da 32 MP değerinde bir kameraya yer verildiğini ekleyelim.

Fiyatlar Nasıl?

Fiyat konusunda Huawei P30 akıllı telefonlarının 750 Euro olacağı açıklandı. Fakat fiyat kısmında detaylar ve çıkış tarihi detayları şu an için net değil.