Bilindiği üzere Google ürünlerinin kullanımını Çin Ordusu ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle Huawei cihazlarına yasaklamıştı. Şirket bu ambargodan sonra kendi ayaklarının üzerinde durmak için kendisine özgü işletim sistemi ve uygulama marketi geliştirdi. HarmonyOS ismini verdiği yeni işletim sistemi bazı öncek ve yeni çıkardığı modellerinde kullanmaya başladı.

Huawei, 2020 yılında da oldukça da fazla bir başarı gösterek akıllı telefon pazarında ki yerini sağlam bir şekilde korumaya devam etti. Firma, bugün ise yeni işletim sistemini kullanan cihazlarına güncelleme göndermeye başladı. Bu modellerin başında P30 ve Mate 30 Pro 5G geliyor.





HarmonyOS 2.0 şuanda bir beta sürecinde ve bazı cihazlara ulaşmaya başladı. Wiebo‘da çıkan sızıntılara göre bu yeni güncellemenin Android tabanlı olamadığı kesinlik kazanıyor.

Şimdilik sadece Çin pazarında yaygınlaşan güncelleme önümüzdeki hafta birçok bölgeye yayılmaya başlayacak. Ülkemizde ki HarmonyOS işletim sistemine sahip Huawei cihazlara ne zaman geleceği konusunda henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.