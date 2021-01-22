Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei P30 ve Mate 30 Pro 5G için HarmonyOS Güncellemesi Yayımlandı!

Huawei P30 ve Mate 30 Pro 5G için HarmonyOS Güncellemesi Yayımlandı!

Huawei kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS'un yeni bir güncellemesini bazı modellerine sunmaya başladı.

Yunus Emre Çakır

-

0
Huawei HarmonyOS

Bilindiği üzere Google ürünlerinin kullanımını Çin Ordusu ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle Huawei cihazlarına yasaklamıştı. Şirket bu ambargodan sonra kendi ayaklarının üzerinde durmak için kendisine özgü işletim sistemi ve uygulama marketi geliştirdi. HarmonyOS ismini verdiği yeni işletim sistemi bazı öncek ve yeni çıkardığı modellerinde kullanmaya başladı.

Huawei, 2020 yılında da oldukça da fazla bir başarı gösterek akıllı telefon pazarında ki yerini sağlam bir şekilde korumaya devam etti. Firma, bugün ise yeni işletim sistemini kullanan cihazlarına güncelleme göndermeye başladı. Bu modellerin başında P30 ve Mate 30 Pro 5G geliyor.

HarmonyOS 2.0 şuanda bir beta sürecinde ve bazı cihazlara ulaşmaya başladı. Wiebo‘da çıkan sızıntılara göre bu yeni güncellemenin Android tabanlı olamadığı kesinlik kazanıyor.

Şimdilik sadece Çin pazarında yaygınlaşan güncelleme önümüzdeki hafta birçok bölgeye yayılmaya başlayacak. Ülkemizde ki HarmonyOS işletim sistemine sahip Huawei cihazlara ne zaman geleceği konusunda henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei P30 ve Mate 30 Pro 5G için HarmonyOS Güncellemesi Yayımlandı!

Bilindiği üzere Google ürünlerinin kullanımını Çin Ordusu ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle Huawei cihazlarına yasaklamıştı. Şirket bu ambargodan sonra kendi ayaklarının üzerinde durmak için kendisine...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco X2 Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı!

Akıllı telefon pazarına oldukça etkili bir şekilde girmeye çalışan Poco'nun ilk Android 11 güncellemesi alan cihazı X2 modeli oldu. Telefon MIUI 12 beta sürümünü...
Devamını Oku
Oyun

Eski GTA Karakterlerinin 3D Model Tasarımları Dikkat Çekiyor!

Sanatçı Hossein Diba, yaptığı modern tasarımlar ile birçok oyun karakterini daha önceden de 3D modellemesini yapmıştı. Oldukça ilgi gören bu çalışmalar, sanatçının yeni modellemeler...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno 5 Pro 5G ve Enco X Hindistan’ta Satışa Sunuldu!

Oppo, akıllı telefon pazarına yeni sunduğu Reno 5 Pro 5G'yi geçtiğimiz hafta resmi olarak tanıtmıştı. Firma şimdi de yeni modelini Hindistan pazarında çeşitli parakendecilerde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Uygun Fiyatlı Realme C20 Resmi Olarak Duyuruldu!

Akıllı telefon pazarında yerini güçlendirmeye çalışan Realme, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket yeni C serisi bir cihazını daha bugün itibariyle resmi olarak...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014